Brilloni: "Los criminales de Rosario no son el Chapo Guzmán o Pablo Escobar”

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, habló este sábado en Radio 2 de Rosario sobre el brutal crimen de César Carmona, el policía asesinado frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esa ciudad, especie publicada por LA OPINIÓN en la edición del viernes último.

Además de dar detalles sobre los últimos procedimientos, analizó también a las bandas criminales de la región.



"NO SON PABLO

ESCOBAR"

“Nosotros tenemos una criminalidad organizada, pero no creamos que son de alto perfil en cuanto a la complejidad que puedan tener en el desenvolvimiento territorial. Es decir, no son el «Chapo» Guzmán o Pablo Escobar. Pero en algún momento, los «yerros» de la gestión política hicieron que esta criminalidad rústica se empodere a comparación de los recursos que tiene el Estado”, sostuvo en diálogo con Radiópolis Weekend.

De acuerdo a su análisis, los yerros políticos a los que hace referencia tienen que ver con la falta de tareas de inteligencia por parte de la fuerza provincial. “Todas las fuerzas policiales del mundo tienen inteligencia, hasta las empresas hacen inteligencia. Parecía que los únicos que no podían hacerla es la policía de Santa Fe”, criticó.

En ese sentido, aclaró: “Acá no hablamos de poner un espía abajo de la cama de nadie, tenemos que hacer análisis de información para determinar alertas, posibles amenazas y poder armar el entramado criminal”.

“Evidentemente si no se hizo inteligencia, no se hizo investigación judicial, si no se trabajó en equipo con fuerzas Federales, jueces y fiscales, obviamente quedamos en un lugar endeble para poder enfrentar al delito”, lamentó.



¿COMENZÓ A

REVERTIRSE?

Pese a sus críticas, Brilloni destacó que en el último tiempo esa situación comenzó a revertirse. Pero llevará un tiempo. “No solamente necesitamos los recursos, necesitamos también vocación de trabajo en equipo para poder hacer todas estas tareas que durante un tiempo fueron eliminadas”.

“Es posible mejorar con inteligencia criminal, con investigación judicial, fortaleciendo las instituciones provinciales como la policía y el servicio penitenciario”, agregó.

En la entrevista, el ministro habló también de por qué no había una posta policial frente a la delegación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), donde asesinaron a Carmona y que ya había sido baleada unas semanas atrás.

“En las fuerzas de seguridad tener un apostado en la puerta es norma, difícilmente se recorra un puesto de gendarmería y no haya un apostado en la puerta con un arma larga. Diez años atrás, en cada comisaría de Santa Fe había un vigilante en la puerta. Pero eso hoy no lo podemos sostener”, reconoció.

“No tenemos la cantidad de efectivos para poder cumplir con todo lo que tiene que hacer la policía y tener efectivos en la puerta. No nos dan los recursos para esto”, lamentó.

También se refirió a la situación de que, pese a formar parte de uno de los organismos más importantes de la policía de Santa Fe como es la AIC, Carmona tenía que hacer adicionales para mejorar su situación salarial. “En parte del fortalecimiento institucional, hay que mejorar la cuestión económica de la policía, es algo que pasa en todas las policías del país. No hay personal que no tenga que hacer adicionales para poder mejorar su situación económica”, aseveró.

“Es cierto que hay unidades especiales de la policía que cobran un plus, pero eso no mejora la situación económica por lo que hay que trabajarlo y mejorarlo para que el policía sólo se tenga que dedicar a cumplir la función para la que fue asignada”, concluyó.