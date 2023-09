El Tribunal Electoral estableció que la banca de Diputados en puja será para Giustiniani

El Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe dio a conocer que este sábado al mediodía finalizó el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales.

Todas las miradas estaban centradas en la categoría Diputados, ya que la última banca estaba en disputa. Finalmente, los resultados arrojaron que el escaño de la Cámara baja, disputado por Fabián Palo Oliver (Frente por la Soberanía), Marianela Blangini (Juntos Avancemos) y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) quedó para el rosarino.

El domingo pasado, cuando finalizó el escrutinio provisorio, el frente Igualdad salió a reclamar públicamente una banca al entender que por Sistema D´Hont le correspondía el escaño. Sin embargo, desde el Frente Amplio por la Soberanía, que obtuvo 130 mil votos, aseguraban que esa banca correspondía al tercero de su lista, Fabián Palo Oliver, ya que Igualdad no llegaba al piso exigido por el Decreto Ley N° 9280/83.

Unidos ganó la categoría con el 20,39% de los votos del padrón seguido por Juntos con el 17,21%; Unite con 12,28%; Frente Amplio por la Soberanía 4,70%; Viva la Libertad, 4,58% e Igualdad con 2,52%. El 5,80% votó en blanco en la categoría y el 4,03% anuló su voto. El 68,22% del padrón se pronunció en esta categoría provincial.

Tras conocerse el resultado del escrutinio provisorio, la lista de Igualdad y Participación superaba los 70.000 votos y se aseguraba que Rubén Giustiniani accediera a una banca. Sin embargo, desde el Frente Amplio por la Soberanía aseguraban que esa cifra estaba lejos del 3% del padrón.

De esta manera, a partir de diciembre la Cámara de Diputados estará compuesta por 28 legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe, con Clara García a la cabeza, 10 de Juntos Avancemos comandados por el gobernador saliente Omar Perotti, 7 de Unite liderados por Amalia Granata, dos cada uno para el Frente Amplio por la Soberanía y Viva la Libertad y el restante para Igualdad.

El Tribunal Electoral está integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Aníbal Erbetta, y los vocales Alfredo Ivaldi Artacho –juez de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Rosario– y Armando Luis Drago –juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Santa Fe. Con los números sobre la mesa y las bancas repartidas, para el Tribunal Electoral, el Decreto Ley N° 9280 está derogado. Sin embargo, Palo Oliver adelantó la semana pasada que, en caso de tener un fallo en su contra y a favor de Giustiniani, su fuerza iba a apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que preside el propio Erbetta.



EL PLANTEO DE OLIVER

Mientras tanto, en redes sociales, el diputado provincial Fabián Palo Oliver anunció su decisión de formular un planteo contra la resolución de las autoridades electorales que lo deja fuera de la próxima Legislatura. “El lunes a primera hora estaremos recurriendo la decisión del Tribunal Electoral. No vamos a permitir que se cambien las reglas de juego. Por lo que el Frente por la Soberanía ingresará tres diputados y diputadas: Carlos del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver”, sostuvo el ex intendente de Santo Tomé en desacuerdo con el criterio llevado adelante por el mencionado tribunal. Los fundamentos de Palo Oliver son que hay tres antecedentes donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia falló a favor de la vigencia del Decreto Ley N° 9280. El primero fue en 2011, cuando se le impidió a Carlos del Frade (hoy primero en la lista que integra Palo Oliver) acceder a una banca en Diputados. Los otros dos antecedentes son los de María Molina y Susana Stochero, de 2015. En esos casos la Corte avaló la vigencia del Decreto, pero con el voto en disidencia del actual presidente del cuerpo, Daniel Erbetta.



RÉCORD DE PULLARO

Por su parte, y a menos de una semana de las elecciones generales de Santa Fe, se conocieron ayer los datos del escrutinio definitivo y se confirmó el histórico número de votos que obtuvo Maximiliano Pullaro para convertirse en el próximo gobernador de la provincia. El radical alcanzó el 55,71% de los sufragios y logró el acompañamiento de 1.031.964 santafesinos, y se convirtió en el gobernador electo con más votos de la historia de la provincia de Santa Fe.

Así, la fórmula de "Unidos para Cambiar Santa Fe" -integrada por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia- sumó más de 8 mil votos respecto a los resultados del escrutinio provisorio y ratificó su rotundo triunfo en las elecciones 2023. En tanto, el binomio de "Juntos Avancemos" compuesto por Marcelo Lewandowski y Silvina Frana obtuvo el 29,39% de los sufragios, es decir, 544.468 votos. Más lejos quedaron Edelvino Bodoira (Viva la Libertad) con 113.985 y Carla Deiana (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) con 74.651. En tanto, la participación en esta categoría cerró en el 68,22% del padrón electoral de la provincia, lo que representa a 1.919.625 votantes. Entre los 1.852.277 votos válidos; 1.765.068 fueron afirmativos; 87.209 en blanco; y 67.348 anulados.

El voto en blanco en la categoría gobernador fue 4,71% del padrón y anuló el voto el 3,51%. Por otro lado, en la categoría Senador, Unidos se llevó 13 departamentos; Juntos 5 y el restante para Unite, en este caso, Raúl Gramajo en el Dpto 9 de Julio.