Sportivo gana y gana

Ben Hur le había ganado 2-0 el clásico a 9 de Julio y Sportivo Norte sabía que para mantener la diferencia de cinco debía superar a Brown de San Vicente. Lo hizo. El Negro se impuso 1-0 con gol de Emilio Fenoglio, a los 38m ST, y sigue a paso firme como único líder del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En otros encuentros de ayer: Atlético de Rafaela 2 (9m PT Alejo Macellari y 27m PT Agustín Alfano) vs Deportivo Ramona 1 (34m ST Bruno Tascón), Deportivo Libertad 2 (34m PT Agustín De Marco y 9m ST Fernando Maidana) vs Deportivo Josefina 0; Florida de Clucellas 0 vs Unión de Sunchales 1 (51m ST Ignacio Mena, de penal); Argentino de Vila 2 (18m PT Gonzalo Manelli y 41m ST Mariano Cavallero) vs Deportivo Aldao 0; Atlético María Juana 0 vs Argentino de Humberto 1 (24m ST Gabriel Urquiza).



Domingo 17/09: 12.30hs Deportivo Tacural vs Ferrocarril del Estado, Peñarol vs Argentino Quilmes.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 33, puntos; Ben Hur 28; Libertad 25; Ferrocarril del Estado 24; Peñarol 22; 9 de Julio 21; Atlético de Rafaela 21; Arg. Quilmes 19; Dep. Aldao 15; Brown San Vicente 14; Florida de Clucellas 14; Unión 12; Arg. Humberto 12; Dep. Ramona 10; Dep. Tacural 9; Atlético María Juana 7; Argentino de Vila 7; Dep. Josefina 6.