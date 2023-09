Colón venció a Central y salió del descenso

Colón derrotó 2-1 con Rosario Central, con goles de Tomás Galván y Rubén Botta -de penal- para el Sabalero y un tanto de Damián Martínez para el Canalla, en el Estadio Brigadier General Estanislao López, por la cuarta jornada de la Zona A de la Copa Liga Profesional.

El marcador se abrió a los tres minutos del complemento, cuando Colón se adelantó tras una mala salida de Central y el Galván no perdonó, 1-0.

Pero Rosario Central siguió peleando, y a los 13 minutos del segundo tiempo el Canalla llegó a la igualdad luego de que Damián Martínez rematara una pelota que quedó bollando en el área. A los 37 del complemento, el árbitro del encuentro marcó penal a favor de Colón, la falta fue cometida por el ex-Talleres Carlos Quintana. Dos minutos después, Rubén Botta no dejó pasar la oportunidad desde los 12 pasos y adelantó al Sabalero, 2-1.

El Sabalero es puntero de la Zona A con nueve puntos, acompañado por Independiente, pero también comparte con Huracán el penúltimo lugar de la tabla anual con 31 puntos, en zona de descenso al que ya parece condenado Arsenal de Sarandí, último en esa tabla y también acorralado por el promedio.



En el otro juego de esta Zona A, Argentinos le ganó 1-0 a Banfield como visitante.



JUEGAN HOY. 19hs Atlético Tucumán vs Barracas Central, 21hs Talleres de Córdoba vs Instituto. MAÑANA: 19.30hs River vs Arsenal.