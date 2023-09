Defensa le ganó a Boca

Boca no logra salir de su mala racha en la Copa Liga Profesional: por la cuarta fecha, perdió por 1-0 en su visita a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello y se complica en sus aspiraciones de clasificación en la Zona B tras tres tropiezos consecutivos, además de perder confianza en el inicio de la seguidilla de partidos que lo lleva a las semifinales de la Copa Libertadores.

El único gol del encuentro lo anotó Uvita Fernández, a los 46 minutos.

En otro juego de esta zona B, Tigre y Estudiantes igualaron 0 a 0.



JUEGAN HOY: 15hs Newell's vs Unión de Santa Fe, 17hs San Lorenzo vs Racing. MAÑANA: 17hs Godoy Cruz vs Belgrano.