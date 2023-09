Contra fondos buitres y la Justicia de EE. UU.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La vicepresidenta, Cristina Kirchner, denunció que los fondos buitre apelan a "sobornos" para lograr en Estados Unidos fallos en contra de la Argentina.

Luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska fallara en contra del Estado argentino en un reclamo por la nacionalización de YPF, la titular del Senado recurrió a las redes sociales para atacar al Poder Judicial de la potencia norteamericana y a los fondos buitre.

"Hay un viejo aforismo que reza. Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad", comenzó la publicación de la ex mandataria.

Para fundamentar su acusación contra los fondos buitre, Cristina Kirchner incluyó un video de una congresista estadounidense demócrata.

"Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU., denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EE. UU. que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares", indicó la vicepresidenta.

Y concluyó: "Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de Estados Unidos, fallos a favor de fondos buitre y en contra de la Argentina, tu país".