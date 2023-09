Massa entregó subsidios para parques industriales de Rafaela y Sunchales

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, encabezó el miércoles un encuentro con representantes de parques industriales de todo el país, con la participación del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, ministros de Producción provinciales e intendentes locales, donde anunció un paquete de inversiones por cerca de $4.800 millones de pesos para mejorar la infraestructura y la productividad de 37 parques industriales dentro de los que se encuentran el de Sunchales y Rafaela, en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales donde se repasaron las distintas obras que se están llevando adelante para impulsar la diversificación de las economías regionales, promover la generación de trabajo de calidad en las comunidades locales y aumentar las exportaciones.

Al respecto, el senador departamental Alcides Calvo manifestó: “Valoramos este apoyo del gobierno nacional a través de Sergio Massa para el mejoramiento de infraestructura en parques industriales en especial en Rafaela y Sunchales donde se cuenta con personas con gran empuje donde el estado debe acompañar con estos aportes no reintegrables”.

“Para nosotros, cada empresa y cada empresario es un actor central de la economía. Son claves. No hay trabajadores sin empresarios y un país crece en la acumulación y en la suma de capital y trabajo. Y así entendemos el funcionamiento de nuestra economía y así entendemos el desarrollo de la Argentina como Nación”, resaltó Massa. Asimismo, el ministro de Economía remarcó que “Vamos a seguir defendiendo la construcción de un modelo de industria nacional que sea competitiva, que nos permita, como nos permitió el sector automotriz, transformarnos a partir de la legislación en un sector ya no solamente de abastecimiento del mercado interno, sino también de exportación en toda la región”.

Por su parte, Mendiguren afirmó: “Para nosotros acompañar el crecimiento de los parques industriales significa ratificar una política de desarrollo. Desde el equipo económico que conduce Sergio Massa queremos impulsar ese crecimiento industrial en cada parque, pero que sea un crecimiento de calidad, con valor agregado y generación de empleo, y que lo haga integrando territorialmente a las regiones”.

En su presentación, el secretario destacó que en 2019 existían 137 parques registrados en el Registro Nacional de Parques Industriales y hoy el número asciende a 363. “Estamos poniendo todos los recursos a disposición para potenciar y multiplicar los parques industriales, porque permiten concentrar en un espacio físico todas las políticas de desarrollo que uno quiere dar hacia las diferentes regiones de nuestro país”, subrayó.



IMPULSOS EN TODO EL PAÍS

Desde su lanzamiento, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales lleva invertidos más de $8.000 millones destinados a poner en valor un total de 108 parques industriales en 23 provincias. Este programa brinda aportes no reembolsables por hasta $170 millones para la ampliación de parques públicos o mixtos que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI). Además, impulsa políticas de género e inclusión, fomenta la sustentabilidad y busca fortalecer proyectos de desarrollo con visión integral del territorio local y regional. En el marco de este programa se creó el Observatorio Nacional de Parques Industriales; se recuperó el Registro Nacional de Parques Industriales que permitió regularizar a 171 agrupamientos nuevos, alcanzando un total de 357 parques inscriptos; se realizó el primer Censo Nacional de Parques Industriales, donde se censaron más de 300 parques para actualizar la información regional y se desarrolló el primer ciclo de capacitación para Gestores de Parques Industriales con la Universidad Nacional Guillermo Brown.