Controles de abastecimiento y de precios en las garrafas de gas

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, retomó el relevamiento del nivel de abastecimiento y cumplimiento de precios en las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP), a fin de verificar el correcto cobro de los valores establecidos por la Resolución N° 391/23 de la Secretaría de Energía de la Nación.

La mencionada norma establece los precios máximos de comercialización de garrafas de 10 y 15 kilos, así como otras disposiciones relacionadas con la distribución de gas en Argentina. A partir del mes de septiembre comenzaron a regir nuevos valores, por lo que se reitera la fiscalización a fin de corroborar que las empresas que operan en Santa Fe cumplan con la disposición.

Durante las fiscalizaciones se relevaron 14 empresas de las localidades de Rosario, Monte Vera, Recreo, Laguna Paiva y Santo Tomé, donde no se determinó ningún incumplimiento.

Cabe mencionar que el precio máximo para las garrafas de 10 kilos es de $2.850, mientras que para la de 15 kilos el monto es de $4.270. Esta información está disponible en la página oficial de la provincia, y cualquier denuncia o reclamo relacionado puede ser realizado llamando al número 0800-555-6768 (opción 2) de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También es posible ingresar el reclamo a través del portal de defensa del consumidor de la provincia.

Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, indicó: “Continuamos llevando adelante la fiscalización de un tema que es esencial para la vida familiar, ya que muchos hogares no cuentan con gas natural y deben comprar los cilindros, con el costo que ello conlleva. En estos primeros días de septiembre verificamos que la veintena de empresas distribuidoras a lo largo de toda la provincia, autorizadas para vender las garrafas, cumplan con los nuevos valores establecidos por Nación. Además, también verificamos que haya abastecimiento y normal comercialización de los cilindros de GLP”. “Si bien en esta oportunidad no detectamos ninguna irregularidad, sí tenemos en procedimiento sanciones de fiscalizaciones anteriores por incumplimiento a la ley de metrología, ya que hemos encontrado garrafas que no tenían los 10 o 15 kilogramos establecidos, por lo que se aplicarán las sanciones correspondientes”, finalizó el funcionario.