Actividades de concientización en el Día Mundial del Linfoma

Este viernes 15 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma y en nuestra ciudad se programaron diversas iniciativas destinadas a difundir sus síntomas y fomentar el diagnóstico temprano.

En el Punto Sano, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, junto a profesionales médicos estuvieron acompañando a la Unidad Oncológica del Hospital “Doctor Jaime Ferré” para llevar adelante tareas de concientización e información respecto al tema.

Al respecto, Lanzotti expresó: “Lo que renovamos es la concientización sobre la detección temprana del linfoma que es una enfermedad que se presenta más frecuentemente de lo que creemos y donde lo principal es la detección precoz”. “La idea es que ante los mínimos síntomas las personas consulten. Desde la subsecretaría de Salud, nos hacemos extensivo a todos los controles de salud porque nos hemos desacostumbrado y la prevención es fundamental”; continuó. Seguidamente, Emilio Scarinci, director del Hospital, destacó: “Como dijo Diego, estamos apoyando la lucha de una enfermedad con alta prevalencia como es el linfoma. Se trata de una enfermedad oncológica de células de la sangre”.

“Lo importante es la prevención y la detección temprana. Esto va de la mano de los controles periódicos de salud de todas las personas”; sumó.



SÍNTOMAS

Por su parte, Florencia López, médica ginecóloga, detalló: “El diagnóstico oportuno es la clave para llegar temprano, ya que es un cáncer altamente curable. Los síntomas que se pueden presentar pueden ser: aumento de los ganglios linfáticos en axilas o ingle, alguna fiebre que no tenga explicación, sudoración nocturna, pérdida de peso de más de lo habitual o que no tenga una causa específica”. “Con todo eso me tengo que acercar al médico a hacerme los chequeos; con un simple análisis de sangre se puede detectar”; explicó López.



"TIENE MUCHAS POSIBILIDADES

DE CURA"

Por último, Carina Bustos, voluntaria de ACLA (Asociación Linfoma de Argentina), se hizo presente en la actividad de concientización y contó: “La detección temprana es muy importante. Son principalmente los ganglios en el cuello, más los síntomas que dijo Florencia”. “La experiencia de mi hija es que se le inflamó un ganglio en el cuello, le hicimos todos los análisis y no había nada raro. Pero como eso perduró en el tiempo, le hicimos una tomografía y se detectó”. “Ella se pudo recuperar, hizo una sola línea de tratamiento de 6 meses y hoy hace un año y medio que está en revisión. El linfoma tiene muchas posibilidades de cura”; concluyó.

Además, este año, Rafaela se sumó a la propuesta de Lymphoma Coalition y, en tal sentido, tanto el edificio municipal como el Monumento a la Madre, que se encuentra ubicado en el primer cantero de bulevar Hipólito Yrigoyen, frente a la Catedral San Rafael, se iluminaron de color naranja con el objetivo de concientizar y sensibilizar sobre la enfermedad del linfoma.

La iniciativa de la Lymphoma Coalition (una alianza mundial de asociaciones de pacientes con linfomas) tiene por objetivo incrementar el conocimiento por parte de la población sobre esta enfermedad, que afecta mundialmente a 1 de cada 5000 personas, y reconocer sus síntomas a tiempo, permitiendo un diagnóstico precoz de la misma. En Argentina, las actividades son coordinadas por la Asociación Civil Linfomas de Argentina (ACLA); una organización de pacientes que representa a Argentina en la Lymphoma Coalition. Este año, ACLA celebra su 18° aniversario y ha sido honrada por la misma coalición en la 1ª Edición del Premio Karen Van Rassel Leadership Award en reconocimiento a su destacada labor en la defensa de los pacientes.

Un linfoma es un tumor en el sistema linfático. Éste es una amplia red (parte del sistema inmunológico) de vasos o tubos finos que conectan ciertos órganos llamados ganglios linfáticos, los cuales se distribuyen en grupos por todo el cuerpo: axilas, ingles, cuello, tórax y abdomen. Este tumor, es decir, un crecimiento anormal de células, afecta la producción de linfocitos, un tipo de glóbulos blancos de la sangre de gran importancia en el control de las infecciones y agresiones externas. Entre 20 y 25 casos nuevos cada 100.000 habitantes aparecen por año a nivel mundial, los cuales, conociendo sus signos y síntomas, podrían lograr un diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, y así mejorar su pronóstico.