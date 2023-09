Tres bajas por suspensión en el "9" ante San Martín

9 de Julio estará recibiendo este domingo a San Martín de Formosa por la fecha 31 del torneo Federal A. El partido se disputará desde las 19 en el estadio Germán Soltermam, con el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti, de Río Colorado.

Si bien el entrenador Maximiliano Barbero podrá contar nuevamente con el marcador central Agustín Vera y el lateral izquierdo Sebastián Acuña, que cumplieron la fecha de suspensión por llegar a cinco tarjetas amarillas, en el empate sin goles frente a Sarmiento de Resistencia del último miércoles los que llegaron al límite de amonestaciones fueron el lateral derecho Jonatan Bogado, el otro marcador central habitualmente titular Facundo Centurión (en realidad es la décima) y el delantero Fernando Nuñez.

De todos modos, estas bajas no significan una variación sustancial de la formación debido a los regresos mencionados y que, por ejemplo, Nuñez no venía siendo titular. Por Bogado es factible que pueda reaparecer, jugando su primer partido en el Federal A Maximiliano Martinez, por Centurión volvería Vera y se quedaría Tiago Peñalba en el once, mientras que por Nuñez ingresaría otra vez Braian Peralta, que fue suplente en Chaco. Además, Acuña volvería por Jeremías Kruger, y Leandro Larrea -que también fue al banco entre semana- estaría nuevamente desde el inicio por Leonardo Monroy.

Con este panorama el posible equipo titular sería: Agustín Grinovero; Martinez, Peñalba, Vera y Acuña; Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez.

Recordemos que el León puede, en caso de retornar a la victoria, prácticamente asegurar el objetivo de la permanencia ya que le lleva 5 puntos a Crucero del Norte y Juventud Antoniana.