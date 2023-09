Nueva Zelanda goleó a Namibia

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda se recuperó del arranque fallido en el Mundial de la disciplina y vapuleó ayer a su par de Namibia, por 71-3, en partido por la segunda fecha del grupo A de la competencia que se desarrolla en Francia. Luego del tropiezo sufrido en el estreno ante el equipo local por 27-13, los All Blacks pasearon su contundencia por el estadio de Toulouse y marcaron once tries ante un rival africano que perdió su segundo encuentro seguido por un amplio margen.

Hoy, por la zona D, la misma que integran Los Pumas, jugarán los seleccionados de Samoa y Chile, en el Stade de Burdeos, a partir de las 10 de Argentina. Además, por el grupo C, jugarán en Niza los representativos de Gales y Portugal, a partir de las 12.45, mientras por la zona B, a las 16, lo harán Irlanda y Tonga en el Stade de la Beaujoire, en Nantes.