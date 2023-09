Se llevó a cabo el lanzamiento de la obra teatral "Hermanas tejedoras"

Ayer por la tarde, en el Centro Cultural La Máscara, se llevó adelante el lanzamiento de la nueva obra de teatro del Grupo Punto T/La Máscara, “Hermanas tejedoras”, con dirección de Marcelo Allasino. Su estreno está programado para el viernes 22 de septiembre a las 21:30. Las siguientes funciones serán los viernes y sábados a las 21:30, y domingos a las 20:30, hasta el 8 de octubre.

En un ambiente muy cálido, los cuatro protagonistas de esta obra, María Laura Bañón, Marilú de la Riva, María Cecilia Tonon y Manuel Zimmermann estuvieron junto al director, Chelo Allasino, para comentar algunos detalles acerca de esta puesta en escena.

En sus palabras, Allasino comenzó diciendo que "el humor siempre fue un campo que nos resultaba interesante para explorar desde lo escénico, desde lo formal y las ideas. Los últimos trabajos estuvieron signados por otras búsquedas que tuvieron que ver más con el drama y la tragedia. Hermanas tejedoras es una reconexión nuestra con el humor, un espacio que creemos necesario y vital para momentos de extrema crisis que estamos viviendo, no solo económica sino institucional, política y de valores". Haciendo hincapié en este género, continuó: "Utilizamos el lenguaje escénico desde el humor para descomprimir las tensiones que venimos viviendo diariamente".

En cuanto a cómo surgió esta obra de teatro, detalló: "Marilú de la Riva, Laura Bañón y Ani Borgogno, que son muy buenas tejedoras, tuvieron la inquietud de hacer una obra de teatro que hablara de unas mujeres que tejían y me invitaron a que yo las dirija. Para mi fue motivo de mucha alegría. Fue una alegría empezar con este proyecto que a lo largo de este tiempo fue teniendo incorporaciones, bajas, idas y venidas hasta que logramos formar el elenco definitivo. Logramos armar un equipo de lujo".

Una de las cuestiones que más llama la atención es la circunscripción en el universo religioso. Desde los primeros posteos en Instagram, cuando se dieron a conocer las protagonistas, esto causó sensación. En este sentido, Allasino expresó sus motivaciones: "Nosotros hemos sido formados en la fe católica. Yo por supuesto cumplí con el bautismo, la comunión, la confirmación, de adolescente iba a misa todos los domingos. Hasta que me cayó una ficha que me hizo visualizar y ser muy crítico de lo que es la institución. Tengo esto oscilatorio entre la admiración por la fe y la religiosidad versus lo que me despierta la institución en sí. La obra está teñida de ese vaivén emocional. En la escritura me dejé guiar por eso. Ellas son cuatro monjas, pero no dejan de ser cuatro personas que están relacionadas por una institución en crisis. Desde su complejidad humana, verán cómo resolver esas crisis. El trabajo está hecho con mucho respeto y mucho cariño".

En la charla que se dio con el público presente, se expuso la posibilidad de que quizás una obra como esta, con las temáticas que toma y el universo con el cual trabaja, pueda ser sometida a debates públicos y a alguna que otra polémica. Allasino, con una postura muy clara y sólida, respondió: "Yo creo que la creación en general está atravesando un momento bastante particular, de cierta anestesia. De repetir ciertas formas, de no atreverse con algunos temas, más ahora en esta época de cancelaciones en donde pareciera que no se puede hacer humor sobre algunas cosas. A mi me encanta. El arte tiene que ir en contra de la cultura y a mi me encanta ir en contra de la corriente".

Siguiendo esta línea, recordó: "Hay un guiño a otras épocas de nuestro grupo, en donde a través del humor se generó una revuelta importante, y me refiero a la época de los 90 cuando con Lisístrata generamos un hito en la cultura local y se discutió mucho hasta llegar a una investigación judicial. Sentó las bases de una forma de entender la cultura en Rafaela que yo insisto, hoy está anestesiada. En buena hora si este trabajo puede renovar esa energía vital que debe tener la escena y el arte en general y pueda generar discusiones, sacudidas. Estas hermanas tejedoras respiran un poco aquel espíritu de Lisístrata. En la escena aparece lo sonoro, situaciones físicas y gestuales que las conjugué acá. Me divierte la apropiación como procedimiento creativo".

Volviendo a la utilización de las redes sociales como material propio también de la pieza teatral, comentó: "En lo personal, me interesa cómo la escena contemporánea puede dialogar con las narrativas transmediales, y utilizar otras plataformas para generar un rebote de lo que la escena trae. Por esa razón, esta obra nos permitió ir construyendo una serie de contenidos que dialogan con la obra. Nos parece interesante ver cómo la escena dialoga con otras plataformas y la obra respira ese espíritu que traen las redes sociales con su urgencia y su necesidad de recambio permanente. Tomamos eso y lo llevamos a la obra, que tiene un caracter de collage". Para quien quiera enterarse y ver lo que hacen en Instagram, su usuario es @hermanastejedoras.ok

Luego se dio paso a las palabras de los intérpretes, quienes resaltaron el arduo trabajo, el desafío que significó la puesta y también lo grato que fue el proceso creativo, desde sus necesidades y costumbres.

Para finalizar, se dio a conocer allí mismo uno de los hits de esta pieza teatral, una canción producida por Ale Delbono, quien se encarga de la música de Hermanas Tejedoras. El videoclip de "Me tocó" se estrenará hoy a las 11:00 en Youtube.