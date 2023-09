¿Ciudadanos cubanos en el ejército ruso contra Ucrania?

Cuba no está en contra de la participación legal de sus ciudadanos en la guerra de Rusia contra Ucrania, informó la agencia de noticias estatal RIA citando al embajador cubano en Moscú, a pesar del rechazo de La Habana al tráfico de personas.

Las autoridades cubanas indicaron que habían arrestado a 17 personas por cargos relacionados con una red de traficantes de personas que supuestamente había atraído a jóvenes de la isla para servir en el ejército ruso en medio del conflicto de Ucrania.

El embajador cubano en la nación europea, Julio Antonio Garmendia Peña, dijo que los arrestados, todos ciudadanos cubanos, habían estado involucrados en actividades ilegales.

"No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente con el ejército ruso en esta operación. Pero estamos en contra de la ilegalidad y de estas operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal", dijo el diplomático, citado por RIA.

No se refirió a la posición de Cuba respecto a que sus ciudadanos luchen del lado de Ucrania en la guerra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo la semana pasada que estaban trabajando para "neutralizar y desmantelar" una red de tráfico de personas que había operado desde Rusia y también en la isla "para incorporar a ciudadanos cubanos que viven allí a las fuerzas militares que participan en operaciones de guerra en Ucrania".

En un programa de la televisión estatal de la isla, el fiscal José Luis Reyes dijo que los implicados podrían ser sancionados con penas de hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte.

Rusia, que tiene fuertes vínculos políticos con Cuba, ha sido durante años un destino importante para los inmigrantes que buscan prosperar en medio del estancamiento económico en el país caribeño.

El año pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto que permite a los extranjeros que se alistan para servir en el Ejército ruso recibir la ciudadanía mediante un procedimiento rápido.

Cuba negó cualquier participación en la guerra en Ucrania y reiteró que rechaza la participación de sus ciudadanos como mercenarios.