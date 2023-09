Ben Hur le ganó a 9 de Julio

En el inicio de la fecha 12 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Ben Hur se quedó con el clásico al imponerse por 2-0 ante 9 de Julio, en el estadio Germán Soltermam.

El Lobo se impuso gracias a los goles de Diego ‘Tuni’ López, a los 35 y 38 minutos, uno en cada tiempo. El elenco Juliense terminó con nueve por las expulsiones de Ángel Molinari (28m ST) y Franco Baudracco (32m ST).

En Reserva fue 3-1 la victoria para la BH.



SIGUE HOY

La fecha tendrá continuidad este viernes con los siguientes encuentros:

20.30hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona, 21.00hs Sportivo Norte vs Brown de San Vicente, Deportivo Libertad vs Deportivo Josefina; 21.30hs Florida de Clucellas vs Unión de Sunchales; 22.00hs Argentino de Vila vs Deportivo Aldao; Atlético María Juana vs Argentino de Humberto.



Domingo 17/09: 12.30hs Deportivo Tacural vs Ferrocarril del Estado, Peñarol vs Argentino Quilmes.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 30, puntos; Ben Hur 25; Ferrocarril del Estado 24; Libertad 22; Peñarol 22; 9 de Julio 21; Arg. Quilmes 19; Atlético de Rafaela 18; Dep. Aldao 15; Brown San Vicente 14; Florida de Clucellas 14; Dep. Ramona 10; Dep. Tacural 9; Unión 9; Arg. Humberto 9; Atlético María Juana 7; Dep. Josefina 6; Arg. de Vila 4.