Comienza el Interasociaciones U16

Desde este viernes 15 al próximo domingo 17 de septiembre tendrá lugar el torneo Interasociaciones para U16 masculino que es organizado por la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Habrá dos sedes y una de ellas será en Rafaela, en el Coliseo del Sur de Ben Hur, y la otra en Sunchales, para jugar en el Hogar de Los Tigres, del club Deportivo Libertad.



La Asociación Rafaelina presentará dos equipos, A y B, que estarán uno en cada zona. El A ocupará la zona A con sede en Rafaela y debutará, este viernes a las 20.30hs, ante Asociación Venadense. El B, con sede en Sunchales, ocupará la zona B y su estreno será ante Oeste Santafesino, a las 17.30hs.



El programa de partidos para este viernes: Sede Rafaela. Zona A: 17.30hs Santafesina vs Reconquistense, 20.30hs Rafaelina vs Venadense. Zona B, Sede Sunchales: 17.30hs Oeste Santafesino vs Rafaelina B, 20.30hs Noroeste vs Cañadense.



En el segundo día de competencia, 9.30hs y 11.30hs, se cruzarán los ganadores. Recordando que las finales fueron programadas para el domingo.



El plantel de la Rafaelina A, que tendrá como entrenador a Lucas Baudino, lo conformarán: Matías Ré (Libertad), Juan Pablo Gualtieri (Unión), Siro Bruno (9 de Julio), Luca Tagliavini (CAI), Santiago Nocioni (CAI), Agustín Cánepa (CAI), Kevin Dubois (Peñarol), Máximo Barbieri (Libertad), Mateo Fessia (Libertad), Santino Fernández (Libertad), Alexis Fraire (Libertad) y Faustino Kuhn (CAI). Como jugador 13 estará Gino Gramaglia (Ben Hur).



El plantel de la Rafaelina B, con Gustavo Casazza como entrenador principal, estarán: Simón Fux (Unión), Valentino Massi (Atlético), Nehuén Rose (Ben Hur), Santiago Paira (Libertad), Thiago Collino (Unión), David Sucatzky (Unión), Antonio Calcabrini (Atlético), Nicolás Spila (Unión), Santiago Palacios (Libertad), Emanuel Melgrati (Ben Hur), Joaquín Bircher (Atlético Pilar) y Nicolás Milanesio (Unión).