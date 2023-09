Francia superó a Uruguay

Los Teros, el seleccionado de rugby de Uruguay, cayeron 27-12 en Lille ante Francia en su debut en el Mundial de Rugby 2023, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo A.

El combinado uruguayo, que había quedado libre en la jornada inicial, le complicó las cosas a los locales, que venían de ganarle a los All Blacks y son grandes candidatos a pelear el certamen.

Nicolás Freitas abrió el marcador para Los Teros en el comienzo del encuentro aunque rápidamente reaccionó Francia y dio vuelta el resultado.

Balta Amaya apoyó el segundo y último try del combinado uruguayo en su estreno mundialista, que contó con la conversión posterior de Felipe Etcheverry.

La alegría duró poco porque, pese a ponerse a un punto, los errores individuales de Los Teros hicieron que Francia estirara nuevamente su ventaja en el resultado, que podría haber sido aún más amplia de no ser por la tecnología, que le anuló dos trys a los locales.

El futuro de Uruguay en el Mundial de Rugby marcará el viaje a Niza para su presentación del próximo miércoles ante Italia. En tanto, Francia buscará sellar su pasaporte a cuartos de final cuando en siete días mida sus fuerzas ante Namibia.



HOY, LOS ALL BLACKS



Este viernes habrá acción con Nueva Zelanda y Namibia, encuentro que comenzará a las 16hs. Hay que recordar que Los Pumas tendrán fecha libre en este segundo capítulo. Los All Blacks vienen de caer por 27-13 ante Francia, en el partido inaugural, y buscarán tomarse revancha ante Namibia, que fue goleado por Italia por 52-8 .

Mañana jugarán: 10hs Samoa vs Chile, 12.45hs Gales vs Portugal, 16hs Irlanda vs Tonga.



VIERNES, DE DOS ORILLAS



Este viernes habrá acción para la M-16 de CRAR. Por una nueva fecha del torneo Dos Orillas de Juveniles el Verde recibirá a Santa Fe Rugby Azul, encuentro que comenzará a las 19.30hs. Mañana, la M-17 visitará a Estudiantes de Paraná en el Plumazo, desde las 12hs.