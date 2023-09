Por Norma Bessone*



Se avecinan nuevos rumbos en el ámbito político y este tiempo de cambios trae consigo no solo expectativas sino también un abanico de emociones…

Toda transición conlleva incertidumbre, dudas, oportunidades, toma de decisiones y dado que la naturaleza en su evolución nunca aniquila lo anterior, solamente suma lo nuevo, es este principio, arraigado en la esencia misma de la agricultura, el que debe guiar estos momentos de transformación.

En lo local, nos llena de orgullo como rafaelinos, observar el inicio de un adecuado proceso de transición en la gestión municipal y nos genera confianza escuchar que “lo bueno continuará”, ejemplificadora conducta cívica que deseamos se replique en las jurisdicciones provincial y nacional.

Sin embargo, no basta con la esperanza. A las propuestas y proyectos de nuestros recientemente electos dirigentes políticos debemos sumar nuestra disposición y acompañamiento. Este es el momento de dialogar, de plantear las necesidades y, sobre todo, de gestionar y de consensuar. Las catarsis que nos han llevado a las mismas conclusiones una y otra vez deben quedar de lado y dejar paso a un enfoque más constructivo.

Inadecuadas formas políticas nos han dejado en una situación de quebranto, de confusiones y de pérdida de libertad. Encontramos a la producción lechera en estado terminal… Con impotencia, vemos condicionados nuestros sistemas de producción y anulados el progreso y la prosperidad que sabemos nuestro sector es capaz de alcanzar. Como parte del sector agropecuario, es nuestra responsabilidad involucrarnos activamente acompañando a nuestros gobernantes en la ejecución de políticas de estado que favorezcan la producción en su triple impacto.

La filosofía productiva se ha visto afectada y debilitada, y es nuestro deber fortalecernos y buscar alternativas que nos permitan no solo sobrevivir, sino crecer. La renovación y el progreso dependen de las decisiones de nuestros líderes políticos, y también de nuestra capacidad para unir esfuerzos, encontrar consensos y trabajar juntos para el bienestar de nuestro sector y de la sociedad en su conjunto.

En resumen, este nuevo tiempo político nos brinda la oportunidad de redescubrir y revitalizar a nuestro sector agropecuario. Debemos aprovechar este momento para dialogar, negociar y gestionar cambios que nos permitan avanzar hacia un futuro más próspero.

La Sociedad Rural de Rafaela está comprometida con esta causa y trabajará incansablemente para contribuir al desarrollo sostenible de la tierra, sus trabajadores y su producción.



(*) Presidente de la Sociedad Rural de Rafaela (SRR).