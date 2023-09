Se aprobó el proyecto que da luz verde al traslado de Rafaela Alimentos hacia el oeste de la ciudad

Luego de que el lunes en la reunión de comisiones el jefe de Gabinete Municipal, Marcelo Lombardo, y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, aclararon algunas dudas respecto a solicitudes de exenciones de terrenos por parte de la empresa, ayer, con la presencia de todos los concejales, fue aprobado el proyecto de ordenanza del Convenio con Rafaela Alimentos S.A. por el traslado de su Planta Industrial.

Las exenciones cuestionadas radicaban fundamentalmente en la solicitud por parte de la firma de quitar el “non edificandi” de 250 metros desde el eje de la Variante Rafaela, como así también la donación del 5% del espacio verde de uso público. Pero a cambio de esto, y según lo explicaron los ejecutivos municipales, la empresa se hará cargo de la forestación y obras de desagües en su predio.

Luego del izamiento de la bandera por parte del concejal e intendente electo Leonardo Viotti, se dio comienzo a la sesión con la palabra del concejal Martín Racca como miembro informante, quien comenzó su discurso destacando la participación de todos sus pares en el acto democrático del último fin de semana. “La verdad que ha sido una campaña dura para nosotros y me imagino que para todos los que participaron también, pero quiero destacar la grandeza de la participación política, y por supuesto, a los ganadores aquí presentes, felicitarlos. Desde aquí, vamos a apoyar en todo lo que podamos”.

Con respecto al proyecto en cuestión, dijo: “Hace por lo menos cinco años que se viene trabajando en este proyecto. Rafaela Alimentos emplea a 1200 personas, así que imagínense lo que va a ser mudar una planta industrial. Un desafío, pero sin duda va a tener un montón de beneficios y ventajas. Pero no podemos desconocer que las ventajas se deben fundamentalmente a la relación público-privada dada en el proyecto político que gobierna la ciudad. Ahí se centra, creo yo, el espíritu de esta ordenanza. Entender que cuando lo público y lo privado trabajan con un objetivo en común, los resultados son mucho mejores. Claramente esto es un ejemplo, en el que se llevaron adelante innumerables reuniones, intervinieron instituciones, distintos actores, se buscó la información de manera completa, y se tuvieron en cuenta las temáticas actuales como ser el desarrollo urbano y el medioambiente”.

El considerando del proyecto comienza con la declaración de que “Que la empresa Rafaela Alimentos S.A. manifiesta a la Municipalidad de Rafaela la intención de iniciar el traslado gradual de su planta industrial localizada en el Catastro Municipal identificado con el N º 3276, Manzana F62/3- 69-70, Concesión N º 247 limitado por las calles Av. Dr. E. B. Salva al Norte, Balcarce al Sur, Perú al Oeste y Paraná al Este, hacia el Catastro N º 2411 O, Concesiones N º 243 y 259 en la zona rural frente a la Variante Rafael a de la Ruta Nacional Nº 34”. Y más adelante dice: “Que la empresa requiere mayor superficie de desarrollo de su planta industrial para distribuir adecuadamente cada sector facilitando el desarrollo seguro de la actividad”.

El concejal aprovechó la oportunidad para revalorizar el hecho de que la Variante Rafaela, gracias a decisiones políticas, hoy, y luego de haber atravesado varios gobiernos nacionales, sea una obra culminada, lo que permite pensar en el futuro y avanzar.

Con respecto a la necesidad de que la empresa rafaelina tiene en trasladarse a un lugar más amplio y apto para industrias, expresó: “Rafaela Alimentos es una empresa de origen familiar, que empezó allá por 1915. Hoy, con el crecimiento urbano, ha sido rodeada de distintos barrios la planta; de hecho, tenemos el Hospital Jaime Ferré al frente. La planta cuenta con un frigorífico, matadero, con planta de tratamiento de los efluentes, todo en zona urbana. Hoy sería impensado otorgar una factibilidad nueva para desarrollar esas actividades. La firma tiene 70.000 metros cuadrados, pero en un edificio antiguo que termina siendo, en algún punto, un problema para la empresa a la hora de planificar el crecimiento, por lo que se empezó a planificar el traslado hace muchos años”.

También informó que, al exportar a numerosos países, la empresa debe cumplir con algunos requisitos que cada vez se complejizan más en el terreno actual, así que también es una oportunidad de planificar con estándares a nivel mundial, lo que va a permitir que más trabajo rafaelino sea exportado al mundo entero. “Es ambicioso, claro que sí, estamos hablando de un proyecto de 40 años, pero si las condiciones económicas de la macroeconomía le permiten avanzar de manera rápida, será antes. Esa planta va a ser, desde lo arquitectónico, lo medioambiental, lo económico, y desde la planificación urbana, un beneficio para la empresa, para el Estado municipal y para toda la comunidad. Comunidad que hoy vive algunas dificultades por el tránsito, el movimiento de colaboradores que ingresan y que salen de la empresa todos los días, el ingreso de materia prima, etc. Algunos conflictos se generan en el barrio, que acabarán pero cuando funcione la planta en la zona oeste”.

Explicó además que la firma Rafaela Alimentos S.A. no solo piensa en su planta industrial modelo, sino que también se ha trabajado junto a las distintas áreas técnicas del Municipio la posibilidad de aportar 22 hectáreas que son linderos al actual Parque Industrial, lo que permitiría ampliar el suelo industrial. Por otro lado, el lote que está detrás de la Terminal de Ómnibus - también de su propiedad- lo ha puesto a disposición de las áreas de Desarrollo Urbano para que muchas familias se localicen allí, por lo que la calle 500 Millas será pavimentada, arbolada, iluminada y parquizada. En definitiva, no solo es un proyecto ambicioso pensando en una planta que exporte trabajo rafaelino al mundo, sino también de ordenamiento urbano para que nuevas familias se instalen en ese sector de la ciudad.

Luego, hizo uso de la palabra su par Valeria Soltermam y dijo: “Se trata de un nuevo capítulo que comienza a escribirse en la historia de Rafaela Alimentos. Una empresa que ha hecho punta a nivel nacional e internacional en cuanto a su producción, que ya tiene más de 100 años de vida, y que hoy abraza a más de 1200 trabajadores. Rafaela Alimentos forma parte de nuestra historia como ciudad, así que celebramos este convenio. Cuando pensaba en este proyecto, también detectaba que estamos prácticamente estrenando un debate que se nos viene, y que habla de desarrollo, de productividad, de futuro, que nos indica que nuestra ciudad va a seguir creciendo, y que va a sumar suelo industrial. Este es el primer paso que estamos dando desde aquí, es un pequeñísimo aporte que hacemos desde este Concejo, pero fundamental. Nos deparan discusiones muy interesantes en las cuales sumaremos distintos actores interesados en invertir en nuestra ciudad y generar más puestos de trabajo. Por eso sin dudas, es una alegría hoy refrendar este proyecto y acompañarlo desde aquí, desde este poder legislativo”.

Ya finalizando, también habló el concejal Mondino expresando primero sus felicitaciones públicas al intendente electo Leonardo Viotti: “A nuestro futuro intendente de la ciudad, felicitaciones, como así también a los candidatos a concejales Lisandro Mársico y Juan Senn, que han hecho una muy buena elección. Vamos a estar acompañando este proyecto por todo lo que significa Rafaela Alimentos para la historia de la ciudad y por todos los puestos de trabajo directos e indirectos que genera. En estos tiempos tan difíciles de inestabilidad y de crisis económicas, hay rafaelinos, hay emprendedores que siguen creyendo e invirtiendo para generar mejor calidad de vida, mayores puestos de trabajo, y mejor infraestructura respetando el medioambiente, y adaptándose a las normas tecnológicas de producción, lo que hace que Rafaela siga siendo una ciudad distinta. Ojalá tengamos aún más proyectos de este tipo para que la ciudad siga creciendo”.

Si bien faltan algunas instancias administrativas municipales y provinciales vinculadas a obras hídricas y de impacto ambiental, aprobado el proyecto por el Cuerpo Legislativo, Rafaela Alimentos S.A. ya está más cerca de comenzar el traslado a la zona oeste de la ciudad.