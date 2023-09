Atlético repartió puntos con Patronato

Por la segunda fecha de la Segunda Fase del Torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, los juveniles de Atlético de Rafaela se midieron con sus pares de Patronato de Paraná.

En el Predio "Tito" Bartomioli, la Séptima División goleó por 6 a 1, mientras que la Novena cayó por 2 a 1 y el resto de los encuentros, en Rafaela y Paraná, terminaron igualados.

En la próxima presentación la 'Crema' se medirá con Quilmes.



Los resultados fueron los siguientes:



En Rafaela

– Séptima División: Atlético 6 (Rodrigo Suárez -2-, Valentino Gandín, Santiago Barrera -2- y Juan Argañaraz) vs. Patronato 1.

– Octava División: Atlético 1 (Luciano Almirón) vs. Patronato 1.

– Novena División: Atlético 1 (Valentino Valiente) vs. Patronato 2.



En Paraná

– Cuarta División: Patronato 1 vs. Atlético 1 (Joaquín Stizza).

– Quinta División: Patronato 2 vs. Atlético 2 (Santino Stricker y Martín Peretti).

– Sexta División: Patronato 1 vs. Atlético 1 (Damiano Jaime).



Las principales posiciones:

- Cuarta División: Aldosivi y Temperley 6 puntos; Atlético 4; Talleres (RE), Chacarita, Quilmes y Morón 3.

- Quinta División: Chacarita, Aldosivi y Morón 6 puntos; Riestra, Quilmes y Temperley 3; Atlético 1.

- Sexta División: Aldosivi y Chicago 6 puntos; Chacarita 4; Temperley 3; Talleres y Morón 2; Atlético 1.

- Séptima División: Atlético, Talleres y Ferro 6 puntos; Quilmes, All Boys, Riestra y Temperley 3.

- Octava División: Patronato, Riestra, Talleres, Ferro y Chicago 4 puntos; Quilmes 3 y Atlético 2.

- Novena División: Patronato 6 puntos; Ferro y Temperley 4; Atlético, Aldosivi y Riestra 3.