Con un cambio, el 11 que piensa Medrán para el juego del domingo

Matías Fissore ya cumplió con la fecha de suspensión y regresaría al once inicial en el lugar de Matías Valdivia, el resto serían los mismos que vienen de superar 4-1 a Villa Dálmine en Campana.

Atlético de Rafaela sigue adelante con su puesta a punto de cara al encuentro del próximo domingo ante el Deportivo Maipú. Dicho juego, correspondiente a la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional, comenzará a las 18.30hs y será arbitrado por Adrián Franklin.

El plantel que conduce Ezequiel Medrán trabajó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli, donde sumó minutos de fútbol y en relación al equipo se espera que tenga una única modificación, esperada. El regreso de Fissore en el medio saliendo Valdivia.

De esta forma, el probable 11 inicial para recibir a los mendocinos sería con Marcos Peano en el arco; en el fondo la línea de cuatro con Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón (suma 4 amarillas); Fissore y Facundo Soloa en el doble cinco, y por las bandas Nicolás Laméndola y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna como nexo, media punta, y el ‘Taca’ Claudio Bieler como referente máximo en ofensiva.



EL DATO ALENTADOR PARA LA CREMA

La versión visitante de Atlético es intachable, pero la que muestra en Rafaela aún no termina de cerrar. Los partidos le cuestan más, los ejemplos sobran. Este domingo la ‘Crema’ tendrá una nueva presentación en el Monumental y ante uno de los protagonistas de la zona B de la Primera Nacional.

Se viene el Deportivo Maipú, juego que comenzará a las 18.30hs.

Si bien los números albicelestes son parejos, en Alberdi logró el 52,38% de los puntos y en terreno ajeno el 60%, el rendimiento ante su gente no es el mismo.

Como dato ‘alentador’, y sabiendo del difícil juego que se le aproxima, el conjunto mendocino hace tres que no logra ganar de visitante, con 1 empate y 2 derrotas. Su fortaleza la construyo en Mendoza, donde ostenta una racha de 13 sin perder con 11 victorias y apenas 2 empates.

Los dirigidos por Luis García vienen de superar 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires con goles de Ezequiel Almirón.

El 11 inicial tuvo a: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Nicolás Agorreca, Imanol González y Guillermo Ferracutti; Fausto Montero, Agustín Manzur, Marcelo Eggel y Luciano Herrera; Santiago González y Almirón.