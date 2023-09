Massa inauguró viviendas y polarizó con Javier Milei

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, polarizó ayer con el libertario Javier Milei, sin mencionarlo en forma directa, al señalar que hay quienes quieren terminar, "en nombre de la libertad", con la asistencia que el Estado brinda a distintos sectores.

"No eliminan el Estado, eliminan los beneficios del Estado a los jubilados y trabajadores", remarcó desde la provincia de La Rioja.

En compañía del gobernador local, Ricardo Quintela, el ministro planteó que el país vive un momento particular, atravesado por los discursos opositores que aseguran que quieren terminar con la inversión pública.

"Quiero que sepan que cuando hablan de tachar la obra pública hablan de tachar 238.000 cascos amarillos de trabajadores de la UOCRA que son consecuencia de esa inversión", expresó Massa.

En la misma línea, continuó: "Quieren tachar la coparticipación, quieren arancelar la educación pública tachando el Ministerio de Educación, eso es quitarle a más de 18.000 pibes su beca y la posibilidad de ir a estudiar a la universidad. Quieren arancelar las universidades y eso es condenar a las familias a pagar tres millones de pesos por año".

"Quieren eliminar el sistema de subsidios en la energía. Me parece importante aclarar lo que significa en la vida esto de andar diciendo en nombre de la libertad que van a eliminar la presencia del Estado", subrayó el aspirante presidencial.

Luego de la entrega de 502 casas en la capital de la provincia y la firma de convenios por 800 nuevas unidades, el titular del Palacio de Hacienda destacó el rol productivo del Norte al que calificó como "los dueños del futuro" del país.

"Los riojanos son dueños de la energía solar, de los minerales, de los alimentos, del talento de nuestros pibes y les digo esto porque en definitiva lo que se discute es si los riojanos son parte del futuro o son abandonados a su suerte", desarrolló, y completó: "Cuando les dicen no más coparticipación, no más universidades, los están empujando fuera de la Argentina".

En el tramo final de su discurso, luego de que corearan "Massa Presidente" en el inicio del mismo, el funcionario planteó: "Si hay una provincia que ama nuestra patria es la provincia de La Rioja. Por eso, queridos riojanos, los quiero invitar a que vayamos caminando hacia el 2024, defendiendo la industria nacional".

"No somos un país de mierda como andan diciendo ellos, somos un país de trabajo, educación y producción. A caminar rumbo al futuro, viva la Patria, viva La Rioja", concluyó.