Jefe policial imputado por robarle a un motociclista fallecido en un accidente

El jefe policial de 52 años al que el miércoles se le atribuyó haberle sustraído dinero a un motociclista fallecido en un accidente de tránsito en jurisdicción de Venado Tuerto deberá cumplir medidas cautelares no privativas de la libertad.

En una audiencia realizada ayer por la mañana en los tribunales venadenses, el juez Leandro Martín le ordenó al imputado realizar una caución real de 1.000.000 de pesos y cumplir reglas de conducta mientras dure el proceso judicial. No obstante, el magistrado advirtió que el jefe policial continuará detenido hasta tanto se haga efectiva la cautela.

El fiscal Eduardo Lago está a cargo de la investigación. “El juez consideró que la evidencia reunida hasta el momento es suficiente para acreditar la materialidad del ilícito y la probabilidad de que el jefe policial haya sido el autor -con el grado de certeza que demanda esta etapa procesal”, valoró el funcionario del MPA.

En tal sentido, Lago solicitó la prisión preventiva del uniformado. Sin embargo, el fiscal explicó que “el magistrado no hizo lugar a nuestro pedido y fundamentó su decisión en que el mínimo de la pena en expectativa prevista para los delitos endilgados es de ejecución condicional”.

“Por otra parte, el juez contempló que el policía no tiene antecedentes penales condenatorios y destacó que el accionar investigado tendrá un evidente impacto negativo en la carrera policial del imputado”, señaló el fiscal.



HECHO ILÍCITO

Lago afirmó que el hombre investigado –actual jefe de la Unidad Regional VIII de la policía de la provincia, de iniciales FF– llevó a cabo su conducta ilícita alrededor de las 21:30 del domingo pasado a la altura del kilómetro 362,5 de la ruta 8, en jurisdicción de Venado Tuerto.

“Sustrajo una suma aproximada a los 400.000 pesos que tenía en su poder un motociclista que se cruzó de carril, chocó de frente con un automovilista y falleció en el lugar”, informó el funcionario del MPA.

Asimismo, relató que “el imputado pasaba por el lugar del siniestro vial, se detuvo y esgrimió su condición de jefe policial ante las personas que estaban allí”. En tal sentido, agregó que “les tomó los datos personales para eventualmente ser convocados como testigos de lo ocurrido y el secuestro del dinero que estaba en proximidad del hombre fallecido”.



DELITOS

El jefe policial es investigado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, hurto calamitoso y peculado.