Costamagna y Saracco corren en Buenos Aires

El circuito número 8 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires servirá de marco a la disputa de la octava fecha del campeonato argentino de Turismo Pista.

Entre los protagonistas de esta nueva presentación de la categoría, estarán el susanense José Luis Costamagna (tercero en el campeonato) y el rafaelino Ricardo Saracco.

El cronograma se iniciará hoy, seguirá mañana y se completará el domingo, de acuerdo con el siguiente ordenamiento:

Hoy viernes: de 15:20 a 16:10 clasificación I Clase 1; de 16:20 a 17:10 clasificación I Clase 2 y de 17:20 a 18:10 clasificación I Clase 3.

Mañana sábado: de 09:30 a 10:10 clasificación II Clase 3; de 10:15 a 10:55 clasificación II Clase; de 11:00 a 11:40 clasificación II Clase 1; a las 12:50, 13:20 y 13:50 series Clase 2; a las 14:20, 14:50 y 15:20 series Clase 3; a las 16:10, 16:40 y 17:10 series Clase 1.

El domingo: a las 09:40 final Clase 1; a las 10:35 final Clase 2 y a las 11:40 final Clase 3.



LAS POSICIONES

Con siete fechas disputadas así están ordenadas las principales ubicaciones:

Clase 1: Lucas Cantelli 233 puntos; Joaquín Melo 231,5; Miguel Cangelaro 192; Thomas Marchesín 188 e Ignacio Rodríguez (todos con Fiat Uno) 170.

Clase 2: Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) 211 puntos; Ezequiel Bosio (VW Up) 194; José Luis Costamagna (VW Up) 190; Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) 177,5 y Nicolás Herrera (VW Up) 168.

Clase 3: Martín Chico (Toyota Etios) 191 puntos; Francisco Coltrinari (Renault Clio) 173,5; Exequiel Bastidas (Toyota Etios) 171; Braian Quevedo (Toyota Etios) 169 y Luciano González (Toyota Etios) 147,5.