Concejo: Buscarán eliminar la categoría de dedicación exclusiva para concejales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de la víspera y tal como sucede cada jueves, el Concejo Municipal de esta ciudad llevó a cabo una sesión ordinaria.

En la oportunidad el izamiento del pabellón nacional fue concretado por María Alejandra Bougnon.

Al dar paso a las manifestaciones pidió la palabra el concejal Santiago Dobler, quien quiso expresarse para dar a conocer una noticia largamente esperada, se refirió concretamente a una Resolución del gobierno de la Provincia aprobando efectuar el llamado a licitación del canal Raquel-La Maravita, que es una de las zonas que se anegan fuertemente en el norte de Sunchales, remarcando que fue un trabajo conjunto que se encamina a un feliz término.

Acto seguido los ediles dieron su aprobación al acta del encuentro de la semana anterior.

Con posterioridad se oyó el informe de Presidencia y pasaron luego a considerar los asuntos del Orden del Día.



Peticiones y asuntos particulares

Nota Particular remitida por la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales. Solicitan ajuste escalonado. El tema había sido informado en un encuentro, el pasado miércoles, con directivos de la cooperativa quienes pusieron de manifiesto las dificultades que atraviesan y dieron a conocer su pedido, por lo tanto la nota fue remitida a comisión para un examen más exhaustivo.



Despacho de Comisión para aprobación de proyecto

Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal .Declara de utilidad pública la obra "Caminos de la Ruralidad". La fundamentación fue ofrecida por el concejal Santiago Dobler quien puntualizó que esta herramienta fue elaborada en un trabajo conjunto con la comisión de Caminos Rurales, la Rural y el Ejecutivo. Se trata del ripiado que casi está concluido en el sector traza 1 que comunica la Ruta 280S con la Ruta 62 S., los ediles aprobaron por unanimidad.



Proyectos presentados

Minuta de Comunicación, aprobada y que fue elaborada por Santiago Dobler .Solicita al Departamento Ejecutivo proceda a dar cumplimiento a lo solicitado en la Minuta de Comunicación N°1148/2023, referida a la actualización de los boletines oficiales en la página web. el autor de la minuta hizo saber que en el Boletín faltaba la inclusión de cinco meses, ahora restan dos meses - julio y agosto-, pero el pedido se reitera para que esté la información actualizada.

Resolución presentada por Santiago Dobler y Carolina Giusti. Modifica el artículo 24 y deroga los artículos 24 BIS y TER del Reglamento Interno del Concejo Municipal. en los fundamentos Santiago Dobler recordó que había pedido estado parlamentario, y señaló que las modificaciones se dirigen al tema de dedicación exclusiva y los haberes de asesores de los ediles, agregando que se pretenden que el concejal mantenga una sola categoría, esta situación no se da en otros lugares de la provincia o de la nación y porque puede considerarse un trato preferencial.

Por su parte Carolina Giusti hizo saber que desde el momento que se dispuso "nunca pude entender el sentido de la existencia de dos categorías de concejal que generan confusión en la comunidad ", agregó que en aquel momento existían situaciones muy concretas que hoy no se aplican, y consideró que es un tema en el que tendrá que debatir el cuerpo. El documento fue girado a comisión.

Fue girado a comisión un Proyecto de Ordenanza remitido por Departamento Ejecutivo Municipal. Declara día no laborable con carácter permanente el día 4 de noviembre para el festejo de las fiestas patronales.

Fue aprobada por los ediles una Minuta de Comunicación elevada por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo informe los motivos de la suspensión de la obra de cloacas de calle Santa Fe, entre Rotania y Avellaneda.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal.

El documento fue fundamentado por Pablo Ghiano, quien hizo saber que desde el 1 de octubre valdrá $ 34,19.

Horacio Bertoglio pidió la palabra y enfatizó que el Municipio se vio seriamente afectado en sus ingresos por no haber reajustado las tasas, enfatizó que el DEM debe cuidar los ingresos, recordó además que los ediles y el Ejecutivo habían acordado que antes que finalice junio mandarían los valores para el segundo semestre, pero como en julio había elecciones, en una actitud de demagogia electoral no aumentó las tasas y la inflación afectó seriamente los costos municipales, presentó una serie de datos, que se agregan en esta página, de los que se desprende que en el trimestre se perdieron más de 76 millones de pesos.

Consideró que la gestión se maneja con un gran nivel de irresponsabilidad.

También corrió la misma suerte una proyecto de Ordenanza elevado por Pablo Ghiano quien hizo saber que había perdido estado parlamentario.

Dispone la implementación de estrategias comunicativas para facilitar la accesibilidad a personas que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastornos del Desarrollo (TGD) o Síndrome de Asperger en establecimientos de acceso público.