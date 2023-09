Cosquín Rock 2024: una grilla con mucha variedad y algunas grandes sorpresas

Por Germán Sánchez



Siempre que llega el momento de develar la grilla del Cosquín Rock se genera expectativa. Eso no es novedad. Y una vez develada, siempre deja tela para cortar. No es nuevo que desde hace ya varios años el festival ha ido virando su line up hacia una oferta mucho más variada. Su mentor, José Palazzo, lo viene repitiendo una y otra vez en las últimas ediciones. Es un festival de música que tiene un abanico de opciones cada vez más amplio.

En ese contexto, la grilla que se conoció ayer no debería resultar para nada sorpresiva, porque incluye todo tipo de propuestas musicales. En todo caso, sí, algunos artistas que estarán presentes se llevan algunas miradas extras. Estará el lado “clásico” del festival con Divididos, Las Pelotas, Skay, Decadentes, Ciro y Los Persas, Catupecu Machu, La Vela Puerca y Miranda!. Estará la opción de la música urbana con Duki, Tiago, PZK, Ysy A o Neo Pistea.

Se puede decir que una de las grandes sorpresas es la presencia de Lali. Claro que también están en esa lista Damas Gratis y K Personajes. También habrá mucha presencia de una interesante camada de bandas de rock de lo que podría llamarse la “nueva generación”: El Bordo, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia, Bándalos Chinos, El Kuelgue, Sueño de Pescado y Usted Señálemelo.

Habrá presencias internacionales. Las más rutilantes las de la Slash, el guitarrista de Guns & Roses en su versión solista y el regreso de Molotov. Habrá lugar para la electrónica con Steve Aoki y la Bresh. Habrá Casita del Blues, habrá escenario de reggae donde tranquilamente podrían estar Los Pericos (ausentes desde 2018), Dancing Mood y Mimi Maura.

Una vez más el abanico es grande, las opciones son muchas y se espera que la mayor cantidad de estilos estén representados. El Cosquín Rock ya tiene su grilla a casi 5 meses del fin de semana de Carnaval. Mucho para ver, mucho para disfrutar.