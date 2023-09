Devolverán el IVA en compras de alimentos a jubilados, monotributistas y trabajadores

El ministro de economía, Sergio Massa, anunció ayer que se le devolverá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de artículos de la canasta básica, de hasta 18.000 pesos mensuales, a jubilados, monotributistas y trabajadores. Massa fundamentó la medida en que tras el golpe inflacionario de agosto "el Estado debe tomar la iniciativa de devolverle el esfuerzo que tienen que hacer todos para llegar a fin de mes".

"Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21 por ciento, del total de la canasta básica, para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 700.000 pesos", explicó el titular del Palacio de Hacienda en un discurso difundido desde el Ministerio.

Tras resumir las últimas medidas económicas señaló que permitieron "empezar a trabajar en el ritmo de recuperación del ingreso en la Argentina, que es el sentido sostenido que se debe recorrer no solamente en el próximo trimestre sino en los próximos cuatro años", al pronosticar el triunfo del oficialismo en las elecciones presidenciales de este año.

Massa indicó que dispuso que la AFIP "establezca de manera automática por resolución, un beneficio muy importante para millones de argentinos, de un programa de devolución del 21 por ciento del IVA del total de la canasta básica, para los nueve millones de argentinos que cobran salarios de hasta 700.000 mil pesos".

Explicó que la medida alcanzará también a los monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y trabajadores de casas particulares.

"Cada trabajador y jubilado va a tener a lo largo del mes, por las compras en un solo día o lo largo del mes, una devolución a las 48 horas del IVA, en forma automática, por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes que es lo que nos permite hoy la legislación vigente", aseguró.

El ministro enfatizó que "esta es la medida más progresiva" que pueden tomar "en materia impositiva" y precisó que hacen "un esfuerzo fiscal sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado y utilizar recursos".

"Buscamos compensar que ese golpe y lastimadura que representa el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el FMI", señaló Massa.

Explicó que para obtener el beneficio "no hay que hacer ningún trámite" y que estará habilitado en todos los comercios y supermercados para productos de la canasta básica y la higiene personal y de la canasta del hogar.

El ministro anunció también que a partir del lunes estarán disponibles los créditos de hasta 400.000 pesos a devolver en 12, 24 o 36 cuotas fijas, con una tasa del 50 por ciento.

El titular del Palacio de Hacienda adelantó también la ampliación del programa de refuerzo alimentario del PAMI a 15.000 pesos por mes, en septiembre, octubre y noviembre, y que este jueves las autoridades de ANSES ampliarán la información.

Massa pidió a los comercios que "utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente" y que los consumidores utilicen la tarjeta de débito en las compras para obtener el beneficio.

Al comienzo de su anuncio Massa señaló que "agosto es el que más golpeó con la inflación el bolsillo de los argentinos".

También volvió a criticar al Fondo Monetario Internacional (FMI) al remarcar: "Le impusieron a la Argentina una devaluación, producto de aquel acuerdo firmado en 2018 para financiar la fuga de capitales, provocando un endeudamiento terrible y estableciendo un programa que nos obliga a convivir con el fondo". (NA)