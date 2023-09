Duro reclamo de los médicos ante la situación dramática que viven

La crisis del sector privado de la salud es una bomba, otra más, a punto de estallar en una Argentina que se encuentra en terapia intensiva a partir de una inflación en alza, salarios con fuerte pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la pobreza que agravan la situación social.

En todo el país se observa un creciente fenómeno: médicos que dejan de atender a pacientes por obras sociales y prepagas a raíz de las demoras en los pagos que van de los 60 a los 90 días y se instalan en consultorios para atender a particulares que deben pagar entre 3.000 y 5.000 pesos en promedio.

En este escenario que está al borde del colapso mientras la política mira para otro lado, los profesionales médicos del departamento Castellanos publicaron una Carta a los Pacientes en la que advierten la dramática situación en la que viven porque se desplomaron sus ingresos.

"Nos sentimos en la necesidad de expresar y compartir la angustia que, como ciudadanos, nos invade. Somos médicos, pero antes, somos personas. Como todos, tenemos una familia que sostener, que vive, estudia, paga sus impuestos, se alimenta…" plantea en el tramo inicial. "Elegimos esta profesión asumiendo el privilegio y el enorme compromiso de trabajar en algo tan delicado como cuidar la Salud: la de ustedes, la de nuestros amigos, padres e hijos. Al respecto, vale la pena recordar que este valor, intrínseco a nuestra profesión, fue puesto de manifiesto en plena pandemia, cuando los médicos, junto al resto de la comunidad sanitaria, asumimos la responsabilidad de enfrentar solidariamente a un enemigo desconocido", señala la misiva que fue compartida por todos los médicos y la Asociación que los nuclea en esta ciudad.

"No fue gratuito: en esa lucha contra el Covid perdimos a compañeros de trabajo, amigos y familiares y, hasta el día de hoy, sufrimos las consecuencias físicas y psicológicas de ese tremendo esfuerzo. Hoy, la situación es otra, pero no menos alarmante. Al igual que toda la comunidad, estamos siendo acorralados por una realidad económica que nos ahoga", alertan a la vez que explican que "brindar una atención médica de calidad implica asumir costos que son imposibles de solventar en el marco de un sistema de salud que es infinito en demandas, pero finito en recursos".

En este contexto, denuncian que "las obras sociales y empresas de medicina prepaga ya han dejado hace tiempo de pagar honorarios éticos y suficientes pues no tienen los recursos para hacerlo" en tanto que "los médicos que venimos aguantando… ya no podemos más".

Y nuevamente realzan el rol del médico en el sistema sanitario. "Pese a que algunos atribuyen a la 'tecnología' o la 'aparatología' la razón que garantiza un buen servicio sanitario. Nunca ha sido así. La calidad reside en las personas que brindan la atención: que tienen el tiempo de escuchar, de mirar a los ojos a sus pacientes, de examinarlos; que tienen la capacidad de analizar, de explicar y de contener. La calidad de la salud que recibimos es potestad de las personas: de los médicos y del equipo de salud", subrayan.

Por último, la carta dirigida a los pacientes consigna que "hasta acá llegamos" y admite que los profesionales necesitaban "contar nuestra realidad con el objetivo de apelar a la comprensión y la solidaridad de todos, la única salida a esta compleja situación y en la certeza de que, si la pandemia no nos amedrentó, la situación actual tampoco lo hará porque nuestro compromiso con la sociedad y los pacientes es irrenunciable".

Días pasados, se viralizó entre los médicos una cuenta que a modo de ejemplo expone con crudeza la crisis. Teniendo en cuenta una consulta promedio de 2.500 pesos que abonan obras sociales, se le debe restar el 10% por la retención de las asociaciones profesionales, otro 35% en concepto de Ganancias y un 30% por impacto de la inflación ya que se cobra en promedio tres meses después de ver al paciente en el consultorio. Así, al bolsillo del profesional llega 1.024 pesos, algo más de lo que cuesta un alfajor. De ahí el remate de ese mensaje: "los médicos estamos atendiendo por el valor de un alfajor".