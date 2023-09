9 de Julio y Ben Hur, en el Soltermam

Luego del parate por elecciones vuelve la actividad oficial de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de la fecha 12 del torneo Clausura de Primera A, que se inicia este jueves con un adelanto estupendo. En el clásico, 9 de Julio recibe a Ben Hur, juego que se disputará en el estadio Germán Soltermam a las 20.30hs con el arbitraje principal de Leandro Aragno.



El León viene de ganarle 1-0 a Unión en Sunchales, y el Lobo de igualar con Libertad sin goles. La BH llega como máximo perseguidor de Sportivo Norte, líder con 30 puntos, a cinco unidades. Los Julienses vienen algo más atrás, con 21.



ASÍ VA TODA LA FECHA



Jueves 14/09: 20.30hs 9 de Julio vs Ben Hur.



Viernes 15/09: 20.30hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona, 21.00hs Sportivo Norte vs Brown de San Vicente, Deportivo Libertad vs Deportivo Josefina; 21.30hs Florida de Clucellas vs Unión de Sunchales; 22.00hs Argentino de Vila vs Deportivo Aldao; Atlético María Juana vs Argentino de Humberto.



Domingo 17/09: 12.30hs Deportivo Tacural vs Ferrocarril del Estado, Peñarol vs Argentino Quilmes.



PRIMERA B



Este jueves se pondrá en marcha la fecha 10º y penúltima del torneo Clausura de la Primera B con el adelanto que jugarán en cancha de Sportivo Norte, Atlético Juventud vs Sportivo Roca, por la zona Norte. El mismo comenzará a las 22hs.

Juventud marcha líder con 19 puntos y su escolta es Independiente Ataliva, con 18. El rojo visitará el domingo a Tiro Federal de Moisés Ville.