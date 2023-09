La Crema trabaja con la cabeza puesta en el Deportivo Maipú

Atlético de Rafaela sigue adelante con su semana de preparación de cara al duelo ante el Deportivo Maipú, en el Monumental de Alberdi, el domingo 17 de septiembre a las 18.30 hs., con arbitraje de Adrián Franklin.



La ‘Crema’ llega dulce a dicho encuentro ante uno de los mejores de la zona B de la Primera Nacional. Goleó 4-1 a Villa Dálmine, extendió la racha a ocho sin derrotas con 5 victorias y 3 empates, y se anima a soñar con poder terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones.



Con 49 unidades los dirigidos por Ezequiel Medrán ocupan la cuarta colocación, a ocho de Independiente Rivadavia (57), a nueve de su próximo rival, Maipú (58) y a doce del líder, Chacarita (61).



“Las fechas que quedan son cinco finales”, advirtió Nazareno Fúnez, quién luego agregó: “Vamos a tratar de terminar lo más alto posible, el objetivo sigue siendo el mismo, tratar de clasificar al reducido, tenemos rivales directos, queremos terminar lo más alto posible, están lejos pero no hay que perder la esperanza”.



El delantero rosarino de 22 años viene de anotar dos de los cuatro goles en la victoria 4-1 ante Villa Dálmine en Campana. Fue suplente, y sabe que el trabajo semanal ex clave para volver a ganarse la titularidad.



“Uno sabe que al hacer las cosas bien las oportunidades van a llegar”, apuntó Fúnez, y luego reconoció: “Habíamos estado hablando, y por un cambio táctico me tocó salir, el equipo lo hizo de la mejor manera. Estoy contento, volví a sumar minutos, a convertir, pude hacer dos goles, y sirve un poco para meter presión en esa alta competencia interna que tenemos todo el grupo”.



En relación a su actuación en Campana, Fúnez, y más allá de sus dos tantos, se mostró bastante autocrítico. “Uno se queda con un sabor algo amargo, más allá que hayamos ganado con una linda diferencia, porque regalamos 45 minutos, fuimos muy autocríticos en el entretiempo, sabíamos que cambiándole la cara lo íbamos a sacar adelante. Por suerte se dio así. Ante estos rivales no hay que regalar nada porque pasa lo que pasó sino”.



Y el segundo tiempo, Atlético fue otro. Fue la versión visitante 2023. “Nos encontramos con un gol rápido del Taca tras una linda jugada, ellos con la obligación de ir a buscarlo dejaron espacios, me quedaron las dos para convertir pero me voy caliente porque pifie el tercero. Estábamos jugando a media máquina, fuimos autocríticos y todos sabíamos que podíamos dar un poco más, creo que cuando el equipo está convencido y juegan todos al 100 somos muy fuertes, de visitante o de local, se le va a complicar a los demás equipos. Es una categoría que cuando regalas un poquito te meten un gol”.