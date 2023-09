El domingo ante San Martín

El próximo compromiso de 9 de Julio será el domingo, a las 19:00, recibiendo a San Martín de Formosa en el estadio Germán Soltermam por la 31ª fecha. El árbitro del encuentro será Juan Ignacio Nebietti, de Río Colorado. Como asistentes estarán Leopoldo Gorosito y Emiliano Bustos, de la misma Liga, en tanto que el cuarto árbitro será Agustín Vegetti (Santa Fe).



LA VICTORIA DE CRUCERO

Ayer Crucero del Norte volvió al triunfo, al imponerse en Misiones a Juventud Antoniana de Salta por 2 a 0 con goles de Gastón Torres y Matías Iglesias. Con este resultado los dos equipos están compartiendo el último puesto.

Además, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso 1 a 0 a Boca Unidos con gol de Ivo Chaves y San Martín se quedó con el clásico mendocino ante Sol de América también 1 a 0, con tanto de Ramón Ledesma, de penal.



EL RESTO

Además, de 9 de Julio vs. San Martín, el domingo jugarán: a las 16 Boca Unidos vs. Crucero del Norte (Guillermo González); a las Sol de América vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Maximiliano Macheroni) y 17.30 Central Norte vs. Sarmiento (Luis Martinez).