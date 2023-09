9 de Julio sumó para la causa

Fue a sumar y cumplió el objetivo. 9 de Julio se trajo un buen punto desde el estadio Centenario de Resistencia, al igualar 0 a 0 con un Sarmiento al que encontró en un pasaje del torneo en baja y le facilitó las cosas al conjunto de Maximiliano Barbero.

El partido fue apenas discreto. En el primer tiempo prácticamente no hubo situaciones de gol frente a los arcos, y en el segundo período sólo un par favorables al dueño de casa.

Además de las tres bajas obligadas (Vera y Acuña suspendidos, y Aguilar lesionado), el DT juliense salió con otros dos cambios tal como venía analizando luego del partido frente a Central Norte. Peñalba, Kruger y Salcedo fueron las variantes previsibles por las ausencias consumadas, pero además saltaron a cancha Leonardo Monrroy por Leandro Larrea y Fernando Nuñez por Brian Peralta, con la intención de cuidar un poco a los habituales volantes externos -que de hecho entraron en el segundo tiempo- y tratar de responder al 4-3-3 que propuso el local con un sistema parecido, más allá que en la práctica hubo movimientos de piezas en distintos sectores.

Lo mejor de la tarde para el elenco rojiblanco pasó claramente por el ordenado trabajo del bloque defensivo. Salcedo y López estuvieron atentos para no dejar espacios, presionaron y también retrocedieron rápidamente cuando el rival intentó contragolpear. Detrás suyo, la pareja de centrales no tuvo fallas tanto de abajo como en el juego aéreo. El único que tuvo alguna complicación fue Kruger con la velocidad de Cañete, pero sus centros nunca pudieron ser capitalizados por Olego.

En el segundo período Sarmiento tuvo la chance más clara en los pies de Olego antes de los 10 minutos, cuando se filtró por el medio y quedó de cara a Grinovero, donde el arquero tapó muy bien el remate que buscaba el arco. Y un rato después una volea de Cañete desde la media luna se fue rozando un palo.

Después de esas situaciones, volvió a acomodarse 9 de Julio, pero le faltó resto para intentar sorprender al conjunto chaqueño pese a las variantes. Esta vez Larrea no pudo meter alguna de sus incursiones características cuando sale lanzado con pelota dominada, y después de la salida de Ibáñez -que de por sí se mueve mucho a los costados- faltó aún más peso dentro del área. Un remate de media distancia de Peralta, rechazado por Di Fulvio, fue el único toque de atención para el dueño de casa.

Si bien Crucero le descontó puntos, la ventaja todavía es interesante para 9 de Julio y falta cada vez menos. Si el domingo aprovecha la condición de local, habrá dado un paso gigantesco.



SARMIENTO 0 - 9 DE JULIO 0

Estadio: Centenario.

Arbitro: César Ceballos. Asistentes: Cristian Arregues y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Sebastián Franco.

Sarmiento: Emilio Di Fulvio; Mariano Puch, Facundo Pardo, Fernando Ponce (81' Franco Dominguez) y Luciano Lapetina; Franco Schiavoni (71' Claudio Vega), Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu (63' Martinez); Gonzalo Cañete (81' René Escobar), Franco Olego y Maximiliano Resquin (63' Juan Torres). DT: Miguel Urbina.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Tiago Peñalba y Jeremías Kruger; Leonardo Monrroy (82' Mateo Gutiérrez), Alex Salcedo, Agustín López (61' Leandro Larrea) y Fernando Nuñez (61' Brian Peralta); Román Bravo (77' Agustín Burdese) y Maximiliano Ibáñez (77' Wilson Ruiz Diaz). DT: Maximiliano Barbero.

No hubo goles.