CRAR, sábado en Esperanza

El sábado 16, a las 16.00 horas, CRAR estará visitando a Alma Juniors de Esperanza en uno de los partidos de la segunda fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral. Seré el primer encuentro para el Verde en esta fase final decisiva por el ascenso, ya que tuvo fecha libre el 2 de septiembre, y luego -el sábado 9- no se jugó por el partido de Los Pumas. El árbitro del enfrentamiento en la ciudad cabecera del Departamento Las Colonias será Joaquín Zapata.

En esta fecha también jugarán Rowing vs. Tilcara, en duelo de equipos paranaenses, y Jockey de Venado Tuerto vs. Los Caranchos de Rosario, quedando libre La Salle.

Las posiciones están así: Los Caranchos, Rowing y Jockey 5; Tilcara 2; La Salle 1; CRAR y Alma Juniors 0.