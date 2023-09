Colapinto y sus chances europeas

Franco Colapinto vive horas decisivas respecto a su futuro. Luego de culminar su temporada de Fórmula 3, busca una butaca en la Fórmula 2 para el próximo año, algo que parece complejo debido a las cuestiones económicas, pero tanto él como su entorno, no pierden las esperanzas de poder lograr el objetivo.

Según informó el medio La Nueva, estas cuestiones pueden resolverse durante los próximos días, cuando se termine el plazo otorgado a Bullet Managment, empresa que representa al joven de 20 años.

Si bien ya cuentan con parte del presupuesto, falta aún una parte importante para que el argentino consiga dar el salto, aunque los números de esta divisional que forma parte de la escalera a la Fórmula 1 son demasiados elevados. A esto hay que sumarle que todo se reduce debido a que hay diez butacas menos que en la F3.

Además, se pudo saber que hay tres equipos que buscan contar con el talento de Colapinto, pero todo está atado exclusivamente al factor económico. El primero de ellos es claramente el MP Motorsport, con quienes viene trabajando desde hace varias temporadas.

Está claro que distinto hubiese sido el panorama si el piloto lograba el subcampeonato de F3, donde culminó 4°, tras un toque que lo obligó a abandonar la última fecha en Monza. Hasta ese inconveniente, Colapinto estaba cumpliendo con su objetivo de terminar por detrás de Bortoleto, el campeón.

Si esto se conseguía, el equipo Williams, por contrato, le brindaba una ayuda económica mayor para dar el salto, algo así como el 50% del total. Ahora ese aporte será menor, pero igualmente muy importante.También se conoció que entre lo que aporte Williams, el equipo MP y algunos inversores, restaría un 25% para concretar el pase a la Fórmula 2. Aunque dicho así parece poco, para nuestro continente son números importantes.



APOYO DE FAMOSOS

La movida desatada en las redes sociales para conseguir que Franco Colapinto pueda dar el salto a la Fórmula 2 y estar un paso más cerca del gran sueño de volver a tener un piloto de Argentina en la Fórmula 1 despertó el apoyo de los gigantes nacionales. Bizarrap fue uno de los que respondió y revolucionó el hashtag #FranColapintoalaF2.

“¿Clavamos un ‘bzrp’ en el casco?”, posteó el productor musical e influencer con más de 20 millones de seguidores en Instagram y otros 5,3 en Twitter. Colapinto respondió: “Con un ‘bzrp’ en el casco va a volar ese F2″.La propuesta había llegado por intermedio de otro gigante tecnológico argentino, aunque no tan conocido. Martín Migoya, CEO de Globant, la empresa de ingeniería de software y tecnología de la información originaria de Argentina con sede en Luxemburgo.“Franco, me encantaría ayudar con Globant. Bizarrap, ¿te sumas?”, posteó el CEO y de allí la aparición de Bizarrap en escena.