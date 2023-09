El deporte dijo presente en el Congreso Internacional de Maíz

En el panel “El maíz se juega en equipo”, durante el Congreso Internacional de Maíz (CIM) que se realizó en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, expusieron sus testimonios los ex futbolistas de Boca y de River, Roberto “Pato” Abbondanzieri y Leonardo Ponzio, respectivamente, y estuvieron acompañados por el piloto de Turismo Carretera, Mariano Werner, todos ellos productores agropecuarios.

Si bien se trató de un congreso técnico destinado a productores y profesionales del sector maicero, es habitual que en estos cónclaves se convoque a personalidades externas o del mundo mediático para que oficien de referentes de la realidad. Pero en este caso, con los tres deportistas convocados se confluyó en una síntesis más que apropiada, ya que todos ellos guardan una estrecha relación con el campo. En el caso de los futbolistas por ser desde hace muchos años, empresarios que invierten y producen en sus respectivos terruños; y en el caso del corredor de autos, porque su unidad de negocio externa al de la competencia motor, está ligada a las empresas proveedoras del sector.

Ponzio explicó su cercanía con el campo remontándose a su infancia, en la localidad santafesina de Las Rosas, de dónde es oriundo y a dónde retornó cuando se retiró del equipo superior de River Plate, en dónde ahora desarrolla una importante producción agrícola junto con su familia.

Por su parte, el ex arquero de la selección y Boca Juniors Abbondanzieri oriundo de Bouquet, otra localidad santafesina muy cercana a Las Rosas, también contó sus vivencias en la actividad agrícola, a la que se dedica desde que dejó el fútbol profesional.

En tanto, Mariano Werner, señaló que mayormente su contacto con el campo se da a través de los patrocinantes que lo acompañan en su auto de competición en las pistas del Turismo Carretera, y que si bien no se dedica a la actividad directamente, posee campos productivos.

Tanto Ponzio como Abbondanzieri destacaron las similitudes del trabajo en el campo con su antigua profesión de futbolistas y remarcaron la necesidad de ese trabajo en equipo que permite el desarrollo de la actividad.

En ambos casos el apego a vivir y trabajar en localidades rurales pequeñas viene de sus familias, en las cuales adquirieron las costumbres y el gusto por el trabajo en el campo.

Reglas claras

Al referirse a las actuales condiciones para la actividad agropecuaria, ambos ex futbolistas sostuvieron la necesidad de contar con “reglas claras”, de las cuales se carece en la actualidad.

“Parece que hay diferentes reglas”, sostuvo Ponzio e hizo una alusión deportiva a la aplicación del VAR en el fútbol: “Hoy tenés que atenerte a esas reglas”, afirmó y si no se hace se sufren las consecuencias. Sin embargo, en la actividad económica eso no sucede. “En nuestra sociedad, como argentinos también necesitamos reglas y que esas reglas sean claras e iguales para todos”, afirmó.

En coincidencia con su colega, el “Pato” Abbondanzieri ratificó el concepto aseverando que “cuando las condiciones y las reglas sean claras” y cuando se vea que lo que se invierte tiene “algo de retorno”, las cosas van a mejorar para todos.

Mirar hacia la región

Con respecto a la experiencia que han tenido recorriendo el mundo y viendo cómo se maneja esta actividad en otros países, los exfutbolistas también coincidieron.

“No estaría mal copiar modelos de países vecinos que funcionan bien y ordenadamente” afirmó Abbondanzieri, señalando el ejemplo de Brasil, país en el cual, “esté el gobierno que esté, el agro funciona de la misma manera; eso es previsibilidad para el productor y hace que se pueda invertir a largo plazo”.

Por su parte, Leo Ponzio señaló también las políticas agropecuarias de Paraguay o el modelo de Uruguay, donde en los últimos ciclos tuvieron las mismas vicisitudes que Argentina, pero nunca retrocedieron; es más, crecieron y van camino a ser potencias productivas.

Finalmente, los ex ídolos de River y Boca también coincidieron en que, hasta que no se lleguen a coordinar las políticas con las necesidades de los productores, será muy difícil mejorar la actividad agropecuaria. Ambos confían en que un cambio de aire en el país, hará que se renueve la esperanza y la potencia del campo argentino.