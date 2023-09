Nueva reunión por inseguridad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Centro Comercial, Industrial y de la Producción se difundió una crónica de la reunión del pasado lunes -que se reproduce a continuación- y en el texto se anuncia un nuevo encuentro programado para el lunes 18.

Seguidamente reproducimos el texto remitido por la gremial empresaria. Una nutrida concurrencia de asociados, empresarios y dirigentes se han dado cita el 11/09/23 en el CCIP (previa convocatoria), para buscar en conjunto la forma de no claudicar ante las escasas respuestas oficiales a este creciente flagelo que cada vez afecta a toda la comunidad en su conjunto.

El presidente, César Alemani, abrió el acto informando que se han planteado enérgicos reclamos a las autoridades municipales, policiales y judiciales de todos los niveles (local, departamental y provincial); manteniendo reiteradas reuniones en el CCIP y Consejo de Seguridad con Comisarios, Jefes Policiales, Funcionarios Judiciales (Ministerio de Justicia), Funcionarios políticos, etc.; como también con todos los candidatos (concejales, intendentes, senadores, etc.).

A raíz de lo expuesto se generó un amplio debate, donde por coincidencia unánime los presentes coincidieron en:

a)- la necesaria actuación con más diligencia, interés y empatía por parte de la Policía en evitar y/o actuar ante los delitos.

b)- Cuando se acude a la Policía una necesaria respuesta concreta e inmediata sobre acciones y tiempos a seguir.

c)- Se advierte que el personal policial debe contar con herramientas y tener más empatía en la atención de denuncias.

d)- La Policía ha manifestado a personas víctimas de delito que su falta de herramientas o acciones se deben por falta de apoyo de Fiscales y Leyes. Lo que urge tratar y resolver desde la gestión pública local.

e)- la inmediata y necesaria mayor presencia policial en las calles (como era antes caminando la ciudad. Pidiendo documentos o vigilando distintos puntos). f)- Surge la necesidad de armarnos como Comunidad, plantear acciones al Ejecutivo Municipal, Fiscalía y Provincia. En continuidad a las acciones desde el CCIPS. g)- Es el gobierno local quien debe darnos las inmediatas respuestas.

Como conclusión los miembros presentes resolvieron formalizar una nueva reunión el lunes 18/09/23 a las 19,30 horas en el CCIP.