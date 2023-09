A la madrugada "el asesino le rendía culto a 'san La Muerte'"

"Siempre, a eso de las tres de la madrugada, Jorge (Vidal Fecha) se despierta, va al cementerio y anda detrás de esas macanas de San La Muerte", confió en vida la víctima Yésica Viviana Palmas a su amiga confidente, Valeria Gabriela Albornoz, cuyo testimonio quizá sepultó toda ilusión de improbable absolución del acusado.

Yésica residía en el barrio Porvenir de Monte Quemado, y en la mañana del 11 de enero de 2021, Vidal Fecha descendió de una moto, le dio un beso a su hijo diciéndole "te amo, perdóname".

Luego, sacó una escopeta y asesinó a Yésica, de quien se había separado un mes antes, y siguió viaje. Y tres cuadras más adelante, ejecutó a Felipa Antonia Palmas, madre de la joven.



TESTIMONIO

De acuerdo a El Liberal, Valeria declaró en la segunda jornada del juicio oral. "Me fui de Santiago por la salud mental de mis hijos y la propia", sintetizó. Y al recordar los días previos al horror de su mejor amiga y comadre, la describió como una mujer muy pura, pero "siempre víctima de los celos y golpeada por Vidal Fecha. Ella no tenía permiso para salir de su casa. No podía ir a ningún lado, porque al volver la pegaba", afirmó en sus dichos.

Luego, ahondó que se interpreta que también asesinó a Felipa porque la acusaba de encubrir a su hija.

"Después de que Yésica se separó, él le escribió unos mensajes a Felipa diciéndole que ella la apañaba quedándose con su hijo, para que su hija se fuera con otros hombres, entre otros insultos".



AHORCAMIENTO

Al profundizar los días aciagos de Yésica junto a Vidal Fecha, Valeria recordó que "una vez me contó que cuando vivían en el campo, casi la mató ahorcándola en presencia de los familiares de él. Si no intervenía un excuñado no sé lo que le hubiera pasado".

Seguidamente, memoró que "un 30 de diciembre era el cumpleaños de Yésica. Jorge le pegó en la cara porque varias personas la habían saludado por Facebook. Mi comadre no tenía permiso de entrar en ninguna red social. Ni celular tenía para evitar problemas. Ese día, ella se fue de la casa con su hijo a vivir con su madre. Se separaron, pero Jorge insistía en que volvieran a vivir juntos. Estaba obsesionado con Yésica".



DEVOCIÓN

También señaló que la víctima supo revelarle que Jorge era devoto de "san La Muerte", una deidad popular o entidad venerada en determinados submundos. La testigo contó que una vez, Jorge le dijo "mi 'santito' me adelantó que el cumpa (se refería a un pariente suyo) saldrá de la Comisaría". En contexto, era un familiar de la testigo que estaba detenido.

"El abogado me había dicho que el hombre tenía para dos semanas más, pero en horas quedó libre. Quedé sorprendida. No sé si fue casualidad o qué", indicó Valeria.

Y sentenció "que se deje de joder. Sé que en un aparador él tenía una imagen del llamado 'santito'. Nosotras le pedíamos que se deje de joder, pero nada".

Además, contó que "mi amiga me contaba que a eso de las 3 de la madrugada, se escapaba para ir a los cementerios".



SECUESTROS

Al respecto, una funcionaria policial reveló que entre los secuestros en casa de Vidal Fecha, había objetos vinculados a un altar a san La Muerte.