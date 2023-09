Profesionales de la salud realizaron un reclamo por el pase a planta permanente

Más de 30 profesionales rafaelinos nucleados en Si.Pr.U.S (Sindicatos de Profesionales Universitarios de la Sanidad) como de ATE se concentraron este miércoles al mediodía en la puerta del Hospital "Jaime Ferré" de nuestra ciudad, entre otros lugares de la provincia, en reclamo de pases a planta permanente para quienes atendieron en la pandemia y tienen más de 40 años y 10 años de recibidos. En la movilización, se llevó a cabo un abrazo solidario con aplausos y carteles con consignas y el objetivo era hacer visible el problema con un mensaje claro: instar a los legisladores a votar y a tratar la Ley de Excepción en Salud, y al gobierno provincial a presionar en la Legislatura para que se apruebe esta normativa que permite que 700 profesionales de la salud pasen a planta permanente, tal como les corresponde por derecho.

Jerónimo Ainsuain, referente del gremio, indicó ante la prensa local que "necesitamos que el gobierno y la legislatura provincial, trate de forma urgente y apruebe la Ley de Excepción. La misma va a permitir que médicos, kinesiólogos, bioquímicos, psicólogos y todos aquellos profesionales de la salud que tengan más de 40 años y 10 de recibidos, puedan ingresar en el pase a planta que se está llevando a cabo. Estos profesionales necesitan ser reconocidos, ya que han trabajado toda la pandemia y ahora están siendo dejados de lado. Ya se postergaron en repetidas oportunidades las sesiones legislativas, por lo que necesitamos que deje de prolongarse su tratamiento. Le pedimos al gobierno provincial y a los legisladores que prioricen el tema para poder fortalecer el sistema de salud, la atención a la población y las condiciones de trabajo".

Ainsuain agregó también que "este jueves estaba prevista una movilización en la Legislatura de Santa Fe porque se tiene que tratar y aprobar la ley que incorpora a los profesionales de la salud mayores de 40 años y con más de 10 años de recibidos el pase a planta permanente que se está llevando a cabo en estos momentos. Se hicieron las gestiones en la Legislatura hace alrededor de 15 días en la cuál se iba a tratar esta ley, pero se dejó sin efecto la sesión y supuestamente se pasó para este jueves, aunque aparentemente la sesión también se suspendería, con lo cuál la Legislatura otra vez no va a volver a sesionar y de nuevo no se va a tratar la ley de excepción. Me parece que esta medida es muy importante para presionar a los legisladores que tienen que trabajar y cumplir con su tarea, y una de ellas es reconocer a la salud pública, a quienes ponen en cuerpo en los hospitales y en los centros de salud en toda la provincia".



LA SITUACIÓN EN RAFAELA

Con respecto a la cantidad de trabajadores de la salud de nuestra ciudad que están pasando por esta situación, Ainsuain reconoció que "en Rafaela, alrededor de 35 profesionales se vieron afectados por esto, y más de 700 en toda la provincia que no pueden seguir esperando más. No es un número menor, ya que estos profesionales son monotributistas con contrato covid, desde el 2020 que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. Hay otros compañeros que con menor rango laboral y menor edad han pasado a planta o lo están haciendo. Hay que reconocernos en la pelea que venimos dando en los últimos años entre todos, en donde una parte empezó a pasar a planta permanente, y eso es una virtud de la pelea que venimos dando en todos lados, y no de los legisladores y del gobierno. Pero es un camino y una valoración que marcamos en todos los reclamos y seguimos insistiendo, hasta que en algún momento eso salió. Ahora hay que seguir insistiendo con los mayores de 40 años o con los que tienen más de 10 años de recibidos que están trabajando en los servicios de cada uno de los rafaelinos. Por otro lado está también la necesidad de la ley de cómputo diferenciado para que se computen también los años trabajados durante la pandemia, y todos los reclamos que ya sabemos que va a tener que tomar este gobierno en en transición y el próximo gobierno que entre y el otro y el otro, que es darle bola a la salud pública. Hay una cuestión que viene pasando en toda la provincia, como por ejemplo en educación, donde ya se rompió el vínculo con la población y nosotros, en salud, estamos a esto, por todas las situaciones de violencia y complejas que vivimos todos los días en todos los servicios y más en las áreas críticas. No puede ser que una persona deba esperar meses para un turno de alta complejidad o esté horas esperando a ser atendido y demás, y no puede ser que nosotros, como profesionales, estemos trabajando en las condiciones que lo estamos haciendo. Si quieren que esa línea no se termine de cruzar y que esa relación con la población no se termine de romper, el próximo gobierno va a tener que tomar cartas en el asunto y resolver los problemas que no se vienen resolviendo. Seguimos en la pelea y me parece súper importante y valorable que todos estemos acá en la pelea".



MAÑANA PARAN EN

TODA LA PROVINCIA

Ante la falta de sesión en la Legislatura, el CDP de SiPrUS comunicó que este viernes 15 de septiembre se realizará un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida de fuerza se comunicará en las próximas horas al ministerio de trabajo, a las presidencias de ambas cámaras y de todos los bloques. La movilización a la legislatura se convoca para el día jueves 21 de septiembre, cuando se lleve a cabo la sesión. "Este es un problema que nos afecta a todos, a los trabajadores de la salud y a la gente que viene a atenderse en el nosocomio y que tienen demoras para su atención", finalizó Ainsuain.