La falta de inversiones frena ingreso de divisas

El Consejo Agroindustrial Argentino, que agrupa a cámaras y empresas de todo el país con fuerte perfil exportador, advirtió que la "falta de inversión en infraestructura y logística frena el ingreso de divisas". A través de un comunicado, la entidad sostuvo que el Plan Federal Agroindustrial 2023-2033 que propone para elevar la competitividad del complejo agroexportador en la próxima década, será imposible de llevar a cabo si no se cuenta con una infraestructura y logística acorde.

"Las estructuras actuales representan un freno para las proyecciones de crecimiento que el Plan Agroindustrial contempla para aumentar la producción de granos y sus subproductos, frutas hortalizas, legumbre, lácteos, carnes, pesca y productos forestales", sostuvieron.

Respecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el comunicado afirma que es necesaria una licitación internacional, veloz y eficiente. "El punto clave radica en que debe instrumentarse a través de un contratante directo y no mediante una intervención estatizada", sostiene.

La Hidrovía cuenta con un tránsito anual que supera las 6.000 embarcaciones y por la cual, además de las exportaciones, ingresan los insumos básicos y críticos para todo el sector industrial, con lo cual es una ruta clave. "A la hora de analizar la infraestructura portuaria argentina, que cuenta con el mayor polo de crushing a nivel global y es la responsable de la mayoría de los dólares generados en Argentina, hay situaciones que rozan lo absurdo", reza el comunicado. Y como ejemplo apunta que "los accesos a estas terminales en su gran mayoría están emplazados sobre caminos de tierra".

Desde el Consejo además sostienen que "dragar la hidrovía es llevar empleo y producción a las provincias mediterráneas que no tienen otra forma para producir y exportar, es generar una política federal de desarrollo exportador. El Estado además no tiene que invertir, solo tiene que licitar y luego controlar", indicaron. También hicieron hincapié en la red ferroviaria y el tren como una herramienta estratégica.

"No debemos perder de vista la fluidez que proporciona el sistema ferroviario para la producción agroindustrial. La puesta en marcha del Open Access Ferroviario –para las formaciones de carga que llegan a los puertos- es imprescindible para pensar en una logística que permita incrementar y agilizar el transporte de productos e insumos agropecuarios y agroindustriales", detallaron.

Analizando el panorama de transporte ferroviario, desde el CAA aportan que las cargas por tren en 2021 eran de 25 millones de toneladas y de ese volumen operado, cerca de 15 millones de toneladas son aportadas por el complejo agroindustrial. "Pero en los últimos 25 años, mientras la producción y exportaciones de granos y derivados registraron un fuerte incremento, las cargas ferroviarias registraron una constante pérdida de participación en el transporte de este mercado", destacaron.

Por lo que en vistas de esta situación creen que el sistema ferroviario tiene potencial para crecer y de acuerdo a los cálculos que realizaron, "puede movilizar hasta un 25% de la producción granaria y transportar unos 15 millones de toneladas adicionales, llegando a 30 millones de toneladas".

Pero para poder lograrlo necesitan inversiones por U$S 2.600 millones, para construir 75 plantas de acopio, desvíos ferroviarios eficientes e incorporar unos 8.500 vagones y 190 locomotoras. "El incremento de la oferta ferroviaria generará beneficios a los productores regionales, ya que permitirá reducir los costos de fletes en forma significativa", señalaron. (NA)