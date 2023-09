Milei le propuso al Gobierno posponer el tratamiento del Presupuesto 2024

El candidato a la Presidencia de la Nación de La Libertad Avanza, Javier Milei, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, propusieron ayer posponer la discusión del Presupuesto 2024 en el Congreso hasta que concluyan las próximas elecciones generales.

El pedido fue realizado a través de una nota dirigida al Ministerio de Economía y firmada por el binomio, en la cual se señala como un hecho relevante la victoria del LLA en las elecciones primarias. "Si bien consagró a La Libertad Avanza como la Coalición que cosechó el mayor número de votos, puso a las fuerzas políticas mayoritarias en una eventual paridad de preferencias ciudadanas", indican en la misiva. .

En esa línea, el escrito solicita que se dispense "transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el articulo 26 de la Ley 24.156, hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario (..), máxime teniendo en cuenta la competitiva performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones".

Para Milei y Villarruel, el Poder Ejecutivo Nacional podría remitir a la Cámara baja el proyecto de presupuesto en consenso con la fuerza política "que resultare la más votadas en las convocatoria del 22 de octubre".

La ley tiene como límite de ingreso al Congreso de la Nación el 15 de septiembre.

Se trató de una de las primeras actividades que realizó Milei en su regreso de Estados Unidos, luego de un viaje de agenda "personal", como lo definieron a Noticias Argentinas fuentes del espacio libertario.



"SI GANAMOS, LA CÁMPORA

NO TENDRÁ DÓNDE ESCONDERSE"

Por otra parte, Milei, afirmó que si su candidata a la Gobernación de Buenos Aires, Carolina Píparo, gana las elecciones,"La Cámpora no tendrá dónde esconderse", al encabezar una caravana en La Plata. "Píparo fue la dirigente opositora más votada en las PASO.

Tiene chances reales de derrotar a La Cámpora. Si les ganamos los camporistas no tendrán donde esconderse porque ya perdieron hasta en Santa Cruz", lanzó Milei recién llegado de Estados Unidos. Para Milei, "el kirchnerismo es la representación más burda de la casta", y agregó: "Confío en que en octubre les ganemos en nación y provincia, y terminemos con uno de los ciclos más nefastos de la historia argentina".

Por su parte, Píparo centró su discurso en su lema de campaña, "la mano dura" en seguridad: "La provincia de Buenos Aires vive todos los días la misma historia, los delincuentes actúan con total impunidad porque no hay decisión política para terminar con la inseguridad". (NA)