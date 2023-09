Aluvión de interesados en la nueva moratoria previsional

Por José Calero, (especial para NA). - La cantidad de personas que adhirieron a la nueva moratoria previsional superó los pronósticos, con más de 300 mil inscriptos, lo que pone en alerta al FMI, preocupado por la gente que se jubila sin haber hecho los aportes en la Argentina.

De los nuevos jubilados, siete de cada diez son mujeres, de acuerdo con información oficial. En los próximos días ya cobrarán el primer haber 44.852 personas que se jubilaron a través del Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP).

Sumados a los 40.648 que cobraron desde junio, 51.798 desde en julio y 45.989 en agosto, en total suman 183.287 personas las que accedieron a la nueva moratoria.

De esta manera, más del 60% de los que iniciaron el trámite de moratoria –300.000– ya están cobrando la jubilación. El siguiente pago estará disponible en octubre.

La mayoría cobra el haber mínimo ($87.460 brutos más el bono de $37.000) menos la cuota de la deuda que, en promedio, ronda los $17.000.



DATOS

De las personas que cobran sus haberes por la nueva moratoria, según ANSeS:

* El 68% son mujeres y el 32%, varones.

* La edad promedio es 63 años (62 para las mujeres y 67 para los varones).

* La gran mayoría de las personas (80%) cancelará el Plan de Pagos en el plazo máximo, que es de 120 cuotas.

* La cuota promedio mensual de la moratoria, que se deduce del haber, a valores de setiembre, es de $21.101.

* Por lugar de residencia, casi la mitad -83,392 viven- en la provincia de Buenos Aires. Le siguen Córdoba (13.392), Santa Fe (12,174), CABA (10.209) y Mendoza (7.286).



CÓMO FUNCIONA LA

NUEVA MORATORIA

La nueva ley de moratoria para las personas en edad jubilatoria permite regularizar los períodos faltantes hasta diciembre del 2008 (inclusive) para alcanzar los 30 años de aportes.

Pueden hacerlo a través de la aplicación de una modalidad de pago en cuotas que es descontada de manera directa del haber jubilatorio que obtengan. La cantidad de cuotas podrá ser de hasta 120.

Es para las personas con la edad jubilatoria cumplida (60 años las mujeres, 65 los varones), que no tengan o no vayan a tener los 30 años de aportes para iniciar el trámite jubilatorio en los próximos 2 años.

La deuda por los meses a regularizar a través de la moratoria se calcula de acuerdo a la llamada "Unidad de pago de deuda previsional", cuyo valor equivale al 29% de la base mínima imponible de remuneración vigente a la fecha de la solicitud de la prestación previsional.

Hoy es de $ 8.542 mensuales, multiplicada por los meses adeudados. De ese total dividido, por ejemplo, los 120 meses resulta el importe a deducir del haber.

Pero esa cuota que se pagará, solo "servirá" para acceder a la jubilación. No incidirá sobre el haber, que se calculará sobre la base de los aportes efectivamente ingresados sin moratoria, con la garantía de la jubilación mínima, menos la cuota de la moratoria, más eventualmente un bono.

En tanto, los trabajadores que estén a 10 años o menos de la edad de jubilación (60 años las mujeres, 65 años los varones) y saben que no llegarán a contar con los 30 años de aportes necesarios para acceder al derecho previsional, pueden sacar turno para saldar la deuda en cuotas por los meses y años sin aportes

anteriores al 31 de marzo de 2012, de manera de contar con los 30 años de aportes al momento de la jubilación.