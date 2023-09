El Concejo dio despacho al proyecto sobre el traslado de Rafaela Alimentos

De a poco los concejales fueron llegando ayer por la mañana al recinto del cuerpo legislativo. Entre abrazos, saludos, felicitaciones, y charlas amenas sobre los resultados electorales, se dio comienzo a la reunión de comisiones que eventualmente se llevó a cabo este martes.

Al dar comienzo oficialmente, el concejal Juan Senn tuvo unas cálidas palabras de felicitaciones al concejal e intendente recientemente electo y su bloque, expresando también, en representación del intendente Luis Castellano, la voluntad de trabajar en conjunto en este tiempo de transición. “Estamos predispuestos a trabajar con los equipos, y también quiero expresarle a Lisandro Mársico -ayer ausente- que vamos a aportar todo lo que es necesario con la voluntad de avanzar”. A esto, Leonardo Viotti expresó agradecimiento y dijo que la semana que viene va a estar reuniéndose con Castellano para comenzar este proceso según ya lo hablaron.

En la reunión se hicieron presentes Marcelo Lombardo, jefe de Gabinete Municipal, y Diego Martino, secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, para aclarar algunas dudas que surgieron en este convenio que involucra a ambas partes: Municipio y empresa.

Antes de comenzar la charla, ambos también se dirigieron a Viotti y equipo que lo acompañó: “Quería felicitar a los ganadores en las elecciones y desearles lo mejor en la etapa que viene. Nos van a encontrar acompañándolos en todo aquello que podamos y también, felicitaciones a nuestra gente que trabajó mucho”, dijo Lombardo dirigiéndose a Martín Racca, Senn y Valeria Soltermam, los concejales oficialistas presentes.

Por su parte, Martino se expresó en el mismo sentido: “Me sumo a las felicitaciones por las elecciones, y como decía Marcelo, estamos a disposición porque nosotros en el corazón tenemos a Rafaela, así que lo que podamos aportar a la ciudad, lo haremos”.

En cuanto al proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo, establece los lineamientos generales para la Relocalización de la Planta Industrial de la firma Rafaela Alimentos S.A., actualmente sobre calle Paraná en pleno barrio 9 de Julio, hacia el Catastro N° 24110, Concesiones N°243 y 259 en la zona rural frente a la Variante Rafaela de la Ruta Nacional N°34 y en la continuidad de bulevar Roca -el predio está al este de la Cooperativa Guillermo Lehmann-.

En sus fundamentos, se puede leer entre otros puntos: “Que la Municipalidad de Rafaela ve adecuado y necesario trasladar la planta industrial de Rafaela Alimentos S.A. (que posee matadero y frigorífico) y su planta de tratamiento de efluentes fuera del área urbanizada para una adecuada convivencia ciudadana debido a las características de uso mixto presentes en entorno inmediato con gran cantidad de residencias. Que la planta industrial actualmente posee un impacto negativo en el sector de implantación vinculado principalmente con la salubridad, el medio ambiente y el tránsito. Que la nueva localización propuesta por la empresa es un terreno identificado con el Catastro N º 24.110, el mismo limita al Norte con el Camino Público Nº 9, al Sur con el Camino Público N º 11, al Oeste con la colectora de la Variante de la Ruta N º 34 y al Este con el Catastro N º 10.862 propiedad de la Cooperativa Guillermo Lehmann. El terreno propuesto para el traslado encierra una superficie de aproximadamente 41 hectáreas y se encuentra próximo al área industrial de la ciudad y a los tejidos programados en relación a dicho uso”.

Las inquietudes de los concejales, de quienes se requiere la aprobación de este proyecto para avanzar en el traslado, radicaban sobre todo en la eximición de la restricción administrativa -prohibición de efectuar nuevas construcciones/instalaciones-"non edificandi" de diez metros de ancho en toda la extensión del límite Oeste del Catastro N º 10.862 para futura calle en sentido Norte-Sur, como así también en la donación del 5% con destino a espacio verde de uso público.

Quien habló mayormente fue el secretario de Desarrollo Urbano y lo justificó así: “Entendemos que es un convenio beneficioso tanto para la empresa (Rafaela Alimentos) como para la ciudad, y en este proceso hay ciertos elementos que ponen en la mesa a la firma y otros al Municipio. En las exenciones que se hacen está el tema fundamentalmente de quitar el “non edificandi” de 250 metros desde el eje de la Variante Rafaela, y está también lo de exceptuar del 5% del espacio verde, que en realidad se lo pide de otra forma. Se está previendo, para todo el borde de lo que es la Variante Rafaela, generar un cinturón verde de 32 metros de ancho que sería propiedad de la empresa, que no lo tendría que donar, pero sí forestar”.

A esto, el presidente del Concejo Germán Bottero acotó: “Esa era una de las cuestiones que nos hacía un poco de ruido, la eximición de donar el 5%”. Lo que Martino aclaró: “No se dona el 5%. En este “ganar” por parte de los dos lados, está el tema de ese 5% que no se le exige que lo done, pero sí se le pide la faja de 32 metros en todo lo largo de la Variante con la posibilidad de impermeabilizar el 15%, y la idea es que esté forestado”.

De hecho, todos los frentes a la Variante del lado este de Rafaela van a tener una franja forestada de 32 metros. También explicaron que el pedido de “non edificandi” entre dos concesiones, surge de la necesidad que le quede a la empresa un terreno en forma completa, y se habló también sobre la generación de reservorios hidráulicos dentro de su propiedad, cuya mantención quedará a cargo de la misma empresa.

Con respecto a los plazos, se informó que se estipulan 40 años para lograr el traslado total de la empresa, pero según los propietarios, tienen previsto, más allá de estar sujetos a los avatares económicos del país, hacerlo en menos tiempo. “La planificación que tienen ellos es mucho más corta, están hablando de 10 a 12 años”, dijo Martino.

Dadas estas explicaciones, los ediles quedaron conformes para que entonces este jueves se apruebe el proyecto de manera unánime, y la empresa local pueda seguir avanzando en sus planes de traslado a un lugar más espacioso y apto para industrias.

A fines de marzo, el gerente General de Rafaela Alimentos, Juan Lagrutta, presentó en el Salón Verde del Municipio el proyecto de traslado del frigorífico, que contempla una inversión de 30 millones de dólares en siete etapas, tal como publicó este Diario en esa oportunidad.