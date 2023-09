Revalorización ambiental y social del paisaje fluvial urbano en el Canal Norte

Voluntades entre Conicet y UNRAF Rafaela, Takku Arboretum, ADAPA Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental, COA Club Observadores de Aves Calandria Rafaela y Fundación Co-Crear, llevarán a cabo este sábado un operativo de limpieza del Canal Norte de nuestra ciudad entre las 13 y las 18 horas en Aconcagua y Santiago del Estero (barrio Virgen del Rosario). Para aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa, podrán llevar guantes y completar un formulario "Operativo de limpieza canal norte (google.com)". Por otro lado, para los que quieran sumar un aporte como

particular o empresa para llevar a cabo esta limpieza pueden contactarse a "[email protected]". Este operativo es parte de un proyecto que lo enmarca denominado Arroyos Vivos.

En la ciudad de Rafaela se han venido ejecutando obras públicas de revestimiento y entubado del Río Cululucito, llamado normalmente Canal Sur. Estos proyectos van en línea con el antiguo paradigma preponderante del siglo XX en el manejo de los cursos de agua urbanos, que consistía en rectificaciones y canalizaciones de ríos mediante grandes obras civiles, con el fin de permitir un drenaje rápido y completo del agua. En las últimas décadas, muchas ciudades en diferentes partes del mundo, con una visión de futuro sobre sus desarrollos urbanos, están tendiendo a dejar de entubar los arroyos y ríos urbanos; más aún, están tendiendo a desentubarlos. Esta tendencia es un cambio de paradigma desde una mirada exclusivamente hidráulica a una más integral y socio-ecosistémica, basada en revalorizar el contacto con los ecosistemas acuáticos y todos los beneficios que tienen para la sociedad.

En ese sentido, desde las organizaciones civiles no-gubernamentales mencionadas, se está trabajando en conjunto con profesionales académicos, proponiendo el proyecto “Arroyos Vivos: Revalorización Ambiental y Social del Paisaje Fluvial Urbano” que consiste en la gestión integral y ecosistémica de los cuerpos de agua fluviales que circulan y atraviesan la ciudad y que incluye los siguientes objetivos:

* Mitigar la contaminación urbana de los cursos de agua que atraviesa Rafaela mediante proyectos de restauración ecológica que tengan en cuenta la participación ciudadana.

* Incorporar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como los humedales construidos para mejorar la calidad del agua y la reforestación de vegetación ribereña nativa en las orillas de los canales para estabilizar los bancos, reducir la erosión, proporcionar refugio para la fauna local.

* Conservar la biodiversidad acuática y de ribera en cursos de agua urbanos.

* Diseñar, crear e implementar espacios verdes asociados a los cursos de agua urbanos, como senderos y áreas recreativas, que sean coherentes con el principio de preservación ambiental, para fomentar el acceso público y la conexión con la naturaleza, alentando a la comunidad a disfrutar y cuidar estos espacios.

* Promover prácticas de convivencia ciudadana respetuosas con el ambiente y la biodiversidad urbana, mediante la realización de talleres, jornadas, ferias de educación ambiental y difusión gráfica y web sobre la biodiversidad de ríos urbanos y la problemática de su contaminación.

Este proyecto destaca la necesidad de promover y apoyar la revalorización de los arroyos urbanos como espacios verdes, implementando estrategias de restauración y conservación que rescaten la biodiversidad de nuestros animales y plantas nativas, promoviendo una mejor calidad de vida para la comunidad. Al tomar decisiones urbanísticas y de planificación, es fundamental considerar el potencial ambiental y social que los cursos de agua urbanos pueden aportar a la ciudad, trabajando en armonía con la naturaleza para construir comunidades más sostenibles y resilientes, que basen sus acciones en el futuro y en el bienestar de las generaciones venideras.



REVALORIZAR LOS CURSOS

NATURALES DE AGUA

Mientras tanto, Corina Aimo, integrante de ADAPA, una ONG ambiental, le comentó a este diario que "lo que vamos a realizar este sábado, en el marco del día mundial de la limpieza, es realizar en el Canal Norte de la ciudad, que es un brazo del río Cululucito un trabajo o un operativo de descontaminación de toda la basura que hay en ese lugar, que lamentablemente por negligencia o falta de educación, se deposita mucha basura y residuos sólidos. La idea es llevar una acción concreta para visibilizar un poco la problemática, sobre todo en esa zona. Nos vamos a encontrar en calle Aconcagua y Santiago del Estero para todas las personas que quieran participar. Queremos llegar hasta calle Formosa, con lo cuál se limpiará un tramo de 500 metros aproximadamente, pero todo dependerá de la cantidad de colaboradores y voluntarios que puedan sumarse. No vamos a descontaminar el arroyo en una tarde, pero pretendemos mostrarnos y hablar un poco de este tema y ver cómo están contaminados nuestros canales y nuestros cursos de aguas urbanas de la ciudad. En realidad, son arroyos naturales, pero lo llamamos canales porque fueron revestidos, entubados o intervenidos. El objetivo es revalorizarlos como cursos naturales de agua, que es lo que son".

Por otro lado, Aimo agregó que "esta es una tarea en conjunto con la vecinal del barrio. Antes se sumarse al punto de encuentro, les pedimos que se inscriban a través de un formulario que se encuentra en un link del Instagram de ADAPA. Queremos asegurar a todos los participantes, porque hay que ir con mucho cuidado y precaución. Vamos a estar trabajando de manera conjunta junto con otras ONG como coordinadores de las personas y los equipos de trabajo. Individualmente, les pedimos que lleven sus guantes y si tienen botas de goma también, y ropa cómoda, por supuesto. También pedimos colaboración, ya sea de forma particular o a empresas que deseen sumarse como sponsor para la adquisición de estas herramientas, principalmente guantes y botas".

Para aquellos interesados que quieran sumarse y trabajar por una Rafaela de Arroyos Vivos pueden contactarse al 3492 66-4638.