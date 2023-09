La EPE alerta sobre falsos correos electrónicos

Varios usuarios, que no están adheridos a la oficina virtual, recibieron un mail con un archivo zip que es falso.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) alertó ayer a la población que usuarios que no están adheridos a la oficina virtual recibieron un correo electrónico desde una cuenta falsa, que no es de esta distribuidora eléctrica. Ante esta situación, la EPE recomendó a los usuarios no hacer clic en el enlace "descargar factura" que figura en el correo electrónico apócrifo, a la vez que pidió que ante cualquier duda, se comuniquen a través de los canales habituales de comunicación: www.epe.santafe.gov.ar/oficina-virtual.

A su vez personal, especializado de la Gerencia de Desarrollo Tecnológico realiza las acciones necesarias para regularizar esta situación.



CORTES DE ENERGÍA

Por otra parte, la EPE informó que ante la solicitud de un tercero, deberá interrumpir hoy de 7:30 a 9:30 hs. el abastecimiento de energía eléctrica en un sector de barrio Villa Aero Club delimitado al norte por Guaraní, al sur por Palmira de Arcos, al este por Luchetti y al oeste por Santos Dumont.

Asimismo, este miércoles habrá un corte del servicio eléctrico para la realización de maniobras de reconfiguración, en el horario de 8:00 a 10:00, en un sector de barrio San Martín comprendido al norte por calle Falucho, al sur por J. B. Justo, al este por Bv. H. Yrigoyen y al oeste por Ituzaingó.

Por último, la EPE señaló que se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado y que los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo.