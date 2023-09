Programación confirmada

En la reunión realizada anoche por el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se confirmó la programación de la 12ª fecha del torneo Clausura de Primera A, que se jugará entre jueves, viernes y domingo, luego de la inactividad del fin de semana pasado por las elecciones.

Este es el detalle: Jueves, 9 de Julio vs. Ben Hur (19 hs. Reserva y 20.30 hs. Primera).

Viernes: Atlético de Rafaela vs. Dep. Ramona (19 hs. Reserva y 20.30 hs. Primera); Sp. Norte vs. Brown (19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera); Florida Clucellas vs. Unión de Sunchales (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera); Dep. Libertad vs. Dep. Josefina (19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera); Argentino de Vila vs. Dep. Aldao (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera); Atlético María Juana vs. Arg. Humberto (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

Domingo: Dep. Tacural vs. FC Estado (11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera); Peñarol vs. Quilmes (11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera).



PRIMERA B

También en diferentes jornadas se disputará la novena fecha del torneo Clausura de Primera B, en sus zonas Norte y Sur. Este es el detalle:

Zona Norte: Jueves, Atl. Juventud vs. Sp. Roca (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera – cancha Sp. Norte).

Viernes: Indep. San Cristóbal vs. Sp. Aureliense (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

Domingo: San Isidro vs. Belgrano San Antonio (12 hs Reserva y 13.30 hs. Primera – cancha de Ferro), Dep. Susana vs. Dep. Bella Italia (12 hs Reserva y 13.30 hs. Primera) y Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente de Ataliva (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

Zona Sur: viernes, La Trucha vs. Juv. Unida VSJ (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera – cancha Zenón Pereyra FC) y Bochófilo Bochazo vs. Def. Frontera (21 hs. Reserva y 22.30 hs. Primera).

Domingo: Dep. Susana vs. Dep. Bella Italia (12 hs Reserva y 13.30 hs. Primera), Sp. Libertad EC vs. San Martín (11.30 hs. Reserva y 13 hs. Primera), La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara (11.30 hs. Reserva y 13 hs. Primera) y Atl. Esmeralda vs. Talleres María Juana (11.30 hs. Reserva y 13 hs. Primera).

También se estipuló el programa de partidos para el fútbol femenino de acuerdo al siguiente detalle: Domingo, local Cicles Club (Cancha Unión de Sunchales – a partir de las 9 horas), Sub 12: Ben Hur vs Libertad Sunchales, Sub 12: Atl. Rafaela vs Arg. Humberto, Sub 12: 9 de Julio vs Cicles Sunchales, Sub 16: Dep Susana vs Atl. Rafaela. Sub 16: Libertad Sunchales vs Argentino Humberto.