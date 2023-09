Unión juega en Chivilcoy

Entonado luego de la victoria por 5 a 0 ante Sportivo Las Parejas, en el estreno como DT de Marcelo Milanese, Unión de Sunchales se presentará este miércoles en Chivilcoy para enfrentar al local Independiente en uno de los encuentros correspondientes a la 30ª fecha de la Zona 3 del Federal A. El encuentro se disputará desde las 15.30 en la ciudad bonaerense con el arbitraje de Marcelo Sanz (Coronel Vidal).

Los demás partidos de la jornada serán: a las 20 Sp. Las Parejas vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Guillermo González); 20.30 El Linqueño vs. Defensores de Villa Ramallo (Nahuel Viñas) y Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Douglas Haig (Matías Billone Carpio).

Posiciones: Douglas Haig 59; Independiente 42; Sp. Las Parejas y Sp. Belgrano 37; El Linqueño y Unión 33; DEPRO 32; Defensores 28; Gimnasia 24.