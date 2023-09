Rafaela y Sunchales sedes del Provincial U16

El venidero fin de semana, entre el 15 y 17 de septiembre, se jugará el penúltimo torneo Interasociaciones Masculino, el cual tendrá como sede a la Asociación Rafaelina de Básquetbol. El Provincial U16 se jugará en el Coliseo del Sur de Ben Hur y en el Hogar de los Tigres de Sunchales, y como viene sucediendo en esta temporada, habrá dos seleccionados representando a la Asociación anfitriona para garantizar la misma cantidad de juegos en la fase inicial.

El equipo A será dirigido por Lucas Baudino, con Juan Ignacio Andornino y Gerardo Velazco como asistentes, y Lucas Corrado en la parte física. Dicho representativo estará integrado por los siguientes jugadores: Matías Ré (Libertad), Juan Pablo Gualtieri (Unión), Siro Bruno (9 de Julio), Luca Tagliavini (CAI), Santiago Nocioni (CAI), Agustín Cánepa (CAI), Kevin Dubois (Peñarol), Máximo Barbieri (Libertad), Mateo Fessia (Libertad), Santino Fernández (Libertad), Alexis Fraire (Libertad) y Faustino Kuhn (CAI). Como jugador 13 estará Gino Gramaglia (Ben Hur).

Los rivales de este equipo –que jugará la etapa clasificatoria en Rafaela- serán Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista.

Por su parte, el seleccionado B tendrá la dirección técnica de Gustavo Casazza (Rodrigo Nieto asistente y Agustín Demichelis PF) e integrará la Zona B con Oeste Santafesino, Noroeste y Cañada de Gómez.

Sus jugadores serán: Simón Fux (Unión), Valentino Massi (Atlético), Nehuén Rose (Ben Hur), Santiago Paira (Libertad), Thiago Collino (Unión), David Sucatzky (Unión), Antonio Calcabrini (Atlético), Nicolás Spila (Unión), Santiago Palacios (Libertad), Emanuel Melgrati (Ben Hur), Joaquin Bircher (Atlético Pilar) y Nicolás Milanesio (Unión).



LA PRIMERA FECHA

En la jornada del viernes, los enfrentamientos serán estos: Zona A, Coliseo del Sur: 17.30 Santafesina vs. Reconquistense y 20.30 Rafaelina A vs. Venadense.

Zona B, Hogar de los Tigres: a las 17.30 Oeste vs. Rafaelina B y 20.30 Noroeste vs. Cañadense.