Ante el desafío de una tarde ideal

Transitando ya el último tramo de la temporada del Federal A, 9 de Julio intentará dar otro paso en su objetivo primario de mantener la categoría. A partir de las 16 se presentará en Resistencia, para enfrentar en el estadio Centenario al local Sarmiento en uno de los encuentros de la 30ª fecha. El partido será arbitrado por el cordobés César Ceballos.

Con un buen margen de 7 puntos sobre Crucero del Norte, hoy en descenso, y de 4 con Juventud Antoniana de Salta, el "9" transita un momento casi soñado tomando en comparación a lo que fue la primera ronda donde apenas había sumado 4 puntos en 8 partidos. Es cierto que el empate con gusto a poco, tomando en referencia el buen nivel que tuvo el equipo, del viernes pasado ante Central Norte le impidió estirar más la diferencia e inclusive acercarse a los puestos de clasificación, pero hoy tiene la posibilidad de recuperar esas unidades buscando algo que no conoce en el torneo: ganar de de visitante.

Naturalmente, si en 12 partidos todavía no pudo hacerlo en la temporada, no parece una misión sencilla. Pero las estadísticas lógicamente algún día se rompen y si se observa el presente del rival, que por primera vez en este Federal A está fuera de puestos de clasificación luego de la última derrota con Sol de América, puede ser una tarde propicia si aprovecha las urgencias del oponente.



TRES CAMBIOS OBLIGADOS

A las dos bajas por suspensión de Agustín Vera y Sebastián Acuña, se agregó por lesión la de Maximiliano Aguilar, que directamente no viajó a Chaco. Si bien Maximiliano Barbero confirmará el equipo recién este miércoles momentos antes del encuentro, lo más factible es que Tiago Peñalba ocupe el puesto del central, que Jeremías Kruger lo haga por Acuña, y que Alex Salcedo ingrese por Aguilar. Igualmente el DT manifestó que existe la posibilidad de realizar algún otro cambio táctico, quizás de medio campo hacia adelante.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Centenario.

Arbitro: César Ceballos. Asistentes: Cristian Arregues y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Sebastián Franco.

Horario: 16.

Sarmiento: Emilio Di Fulvio; Franco Schiavoni, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Gonzalo Cañete, Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu o Mariano Martinez y Juan Manuel Torres o Maximiliano Resquin; Claudio Vega y Franco Olego. DT: Miguel Urbina.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Tiago Peñalba y Jeremías Kruger; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



OTROS PARTIDOS

Este miércoles también jugarán: a las 15 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Boca Unidos (Fernando Rekers); a las 15.30 San Martín vs. Sol de América de Formosa (Bruno Amiconi); a las 17 Crucero del Norte vs. Juventud Antoniana (Fabricio Llobet). Libre: Central Norte.

Recordemos que las posiciones de la Zona 4 están así: Gimnasia y Tiro 47; Central Norte 41; Boca Unidos 38; Sol de América 37; Sarmiento 36; San Martín 33; 9 de Julio 31; Juventud Antoniana 27 y Crucero del Norte 24.