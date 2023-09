El INTI Lácteos celebró sus 40 años de compromiso y de trabajo en Rafaela

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) celebró ayer el 40° aniversario de la creación de su centro y planta piloto de Lácteos en Rafaela, epicentro de una de las cuencas lecheras más importantes del país desde la cual brinda apoyo al sector a nivel nacional.

Ante un gran marco de público invitado, con la presencia de trabajadores, autoridades provinciales y locales, y referentes de las industrias, se llevó a cabo este festejo tan esperado por todos.

Una de las asistencias más destacadas fue la de la presidenta del INTI, Sandra Mayol, y el vicepresidente del organismo, Jorge Schneebeli. En el comienzo del acto se dieron a conocer las líneas estratégicas de trabajo del organismo tecnológico y se repasó también su historia que comenzó a principios de agosto de 1983. Además, se aprovechó la oportunidad para recordar los principales hitos tecnológicos del centro.

Luego se dio paso al discurso de Sandra Mayol en el cual agradeció con palabras emotivas a todos los que hacen posible el trabajo de cada día y destacó la importancia de la institución en la Argentina: "Desde el INTI tenemos lo necesario para aportar al crecimiento de nuestro país, a este entramado productivo. Agradecer a las autoridades nacionales, provinciales, a los representantes de las Cámaras, a las empresas, las grandes y las chicas, las pymes, a las representaciones sindicales y a los trabajadores. INTI es una gran familia, lo que no pueden desarrollar en un centro se consulta en el otro y así sale la respuesta, la solución, la aplicación de la tecnología y del profesionalismo que tienen todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo".

Con respecto a la celebración por estos 40 años, expresó: "Festejar 40 años de un centro con la importancia que merece en la región, una producción láctea de excelencia que nos obliga a siempre reforzar y mirar para adelante, a ver qué se puede aportar. Siempre el INTI está en eso, viendo qué más le puede aportar a cada uno de los empresarios y desarrolladores de la provincia, en este caso a la región de Rafaela, Santa Fe".

"Cuando con Jorge asumimos la conducción del INTI tuvimos objetivos claros que nos marcó el ministro de Economía Sergio Massa y también el secretario José Ignacio de Mendiguren: acompañar el desarrollo productivo de cada región. Porque no todas las regiones de nuestro país tienen la misma capacidad desde la naturaleza, desde los desarrollos nuevos. Cada región tiene su particularidad y ahí está el INTI, por eso tenemos representación en todo el país", agregó.

Además, con solidez sumó: "Entendemos que tenemos que acompañar el desarrollo porque es parte de lo que queremos como argentinos, estar siempre un poquito mejor, que haya más fuente de trabajo, que los empresarios puedan seguir apostando en nuestro país, pero que obviamente ese sacrificio se redunde en ganancias para poder volver a invertir y a dar un buen lugar de trabajo. Nuestro país sale con la producción y con la educación, por eso se están capacitando todo el tiempo. Siempre buscando qué nuevo pueden hacer para el crecimiento personal, pero también para transferirlo a las industrias. Nadie sale solo. Las empresas necesitan el apoyo de sus empleados y también en este caso del INTI con el salto de calidad. Todos tomados de la mano buscando objetivos claros".

Además, reflexionó acerca de algunos dichos que se estuvieron escuchando en el marco de las elecciones en el país: "El INTI, como organismo de ciencia y tecnología, se siente un poco abrumado por los comentarios de algunos sectores que desconocen la ciencia y la tecnología. Cuando vinimos en mayo, tuvimos la oportunidad de visitar dos empresas: una láctea, Ilolay y también Biotec. Todos agradecieron y reconocieron el aporte que hace el INTI en su proceso productivo, en su orden... Esa es la mirada que tenemos, una política industrial, una política que va hacia el desarrollo".

En esta ocasión, se aprovechó para realizar un homenaje a la trayectoria del ingeniero Rodolfo Gallino, ex director y promotor del centro. Ante la escucha atenta de su esposa y su hijo, Sandra Mayol mencionó: "En el directorio aprobamos el nombre de Rodolfo Gallina para uno de nuestros laboratorios; hay que reconocer a quien ha dejado trayectoria en la institución. Muy merecido el reconocimiento que salió de sus compañeros del INTI. Siempre que alguien trabaja profundamente y convencido de lo que hace deja huellas". De este modo, todos aplaudieron la iniciativa. También se otorgó un reconocimiento a las empresas socias y miembros del comité ejecutivo del centro.



LA HISTORIA DEL INTI

La sede local nació junto con la vuelta de la Democracia. Hace 40 años, un 5 de agosto de 1983, se creaba en la ciudad de Rafaela el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Industria Láctea, conocido en la actualidad como INTI-Lácteos.

La nueva sede tuvo su origen cuando el INTI, junto a los socios promotores del Centro de Lácteos (creado en Buenos Aires 15 años antes), que en ese entonces eran el Centro de la Industria Lechera y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, decidió establecerse en la ciudad de Rafaela como punto estratégico de la región. Para lograrlo se contó con el valiosísimo apoyo del INTA que cedió el terreno donde se construyeron las nuevas instalaciones.

En sus inicios, la planta piloto se encontraba entre lo más avanzado que ofrecía la tecnología del momento, con capacidad para procesar hasta 2500 litros de leche y equipamiento que permitía reproducir quesos en condiciones que simulaban las de un establecimiento industrial y el eventual escalado y transferencia de tecnología. También contaba con dos laboratorios de análisis fisicoquímicos y microbiológicos, que permitían el apoyo a la planta piloto y la posibilidad de ofrecer servicios para las empresas de la región.

En articulación con instituciones locales y del sector industrial, y en diálogo permanente con sus referentes, el centro fue ampliando y expandiendo su oferta de servicios y capacidades tecnológicas, además de impulsar líneas estratégicas de investigación y desarrollo para el sector. Entre ellas, en la actualidad se destacan: la asistencia técnica, la gestión ambiental y tratamiento de efluentes, la dirección técnica de concursos de productos lácteos, formación y capacitación, herramientas metrológicas para asegurar la validez de los resultados de laboratorios lácteos y de alimentos (Sistema Integrado REDELAC-SICECAL), mediciones de referencia químicas, físico-químicas, microbiológicas y cromatográficas, con impacto en alimentos, ambiente y salud, y evaluación sensorial.

A lo largo de estos 40 años de trabajo, INTI Lácteos se ha convertido en un referente, no solo a nivel nacional sino también internacional, como parte de un Estado presente al servicio de la industria y del empoderamiento del sector productivo.