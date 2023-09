Di María con la cinta de Messi

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no formó parte de los citados para disputar el encuentro ante Bolivia, en el Estadio Hernando Siles de La Paz. La gran novedad fue que el astro argentino, que le dio el triunfo a su equipo ante Ecuador, ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes por el cansancio acumulado, aunque quedó descartado algún tipo de lesión.

Ángel Di María, que ocupó su lugar, ostentó la cinta de capitán del equipo, en tanto el entrenador Lionel Scaloni decidió que Ángel Correa llevara la camiseta número 10.

El rosarino viajó con el resto de la delegación a La Paz, pese a los rumores de que sería desafectado, pero finalmente no sumó minutos ya que en los últimos 48 días disputó un total de 12 cotejos. Al principio se especulaba con la presencia de Messi en el banco de suplentes, algo que solo sucedió en 23 ocasiones desde su debut en 2005 (en seis de ellas no ingresó) y la última fue hace casi un año, cuando el 27 de septiembre de 2022 entró poco más de media hora y anotó dos goles en un amistoso ante Jamaica en la gira por Estados Unidos.

Sin contar el amistoso frente a Jamaica, la última vez que Messi integró un lugar en el banco de suplentes de un partido oficial de la Selección argentina fue el 12 de noviembre de 2021, cuando visitó el Campeón del Siglo para medirse ante Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.