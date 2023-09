El jugador de Maipú que arrancó en Liga Rafaelina

Maipú de Mendoza tiene entre los jugadores consolidados en esta buena campaña a un futbolista de nuestra zona que dio sus primeros pasos en la Liga Rafaelina. El volante ofensivo Marcelo Eggel es oriundo de San Vicente e hizo divisiones infantiles y las primeras de inferiores en Bochófilo Bochazo.

Siendo muy chico se fue a Rosario para ser parte de la Fundación Messi y luego estuvo 7 años en Newell's Old Boys, quedando libre cuando tenía 21, después que en algún momento tuviera entrenamientos en la selección Sub 20. En la Lepra no llegó a debutar en primera división.

Con el pase en su poder fichó en 2020 para Juventud Universitario de San Luis para disputar su primera etapa profesional en el Federal A, donde estuvo dos años para luego ser contratado por el cruzado mendocino. En esta campaña ha convertido un gol.